Prime Video kondigt 'The Tomorrow War' met Chris Pratt aan

Amazon Studios heeft de wereldwijde rechten verkregen van Skydance Media's 'The Tomorrow War' van regisseur Chris McKay en met in de hoofdrol Chris Pratt, die ook uitvoerend produceert. De wereldwijde sci-fi actioner lanceert exclusief op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden op 2 juli 2021.

In 'The Tomorrow War' is de wereld verbijsterd wanneer een groep tijdreizigers uit het jaar 2051 arriveert om een dringende boodschap af te leveren: Dertig jaar in de toekomst verliest de mensheid een wereldwijde oorlog tegen een dodelijke buitenaardse soort. De enige hoop op overleving is dat soldaten en burgers uit het heden naar de toekomst worden getransporteerd en zich bij de strijd aansluiten. Onder de gerekruteerden is middelbare schoolleraar en familieman Dan Forester (Pratt). Vastbesloten om de wereld te redden voor zijn jonge dochter, werkt Dan samen met een briljante wetenschapper (Yvonne Strahovski) en zijn vervreemde vader (J.K. Simmons). Het wordt een wanhopige zoektocht om het lot van de planeet te herschrijven.

''The Tomorrow War' wordt een wereldwijd evenement dat onze klanten over de hele wereld zal verrassen en verblijden', aldus Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'Regisseur Chris McKay heeft op briljante wijze deze unieke, actievolle sci-fi ontsnapping gemaakt die het publiek op het puntje van hun stoel zal houden en aan hun harten zal rukken met zijn vader-dochter verhaallijn. We zijn heel blijf om onze relatie met Chris Pratt voort te zetten - die zo'n dynamische sterkracht in de film brengt - samen met David Ellison en het Skydance-team, om deze spannende film met fans te delen.'

'Ik ben zo trots op deze ongelooflijke cast en crew die onder uitdagende omstandigheden hebben gewerkt om een unieke, originele sci-fi actiefilm te maken, iets dat steeds zeldzamer wordt. Zien hoe dit team van acteurs en ambachtslieden moeiteloos actie, horror, komedie en drama vermengt, was voor mij een droom die uitkwam en ik hoop dat het publiek deze zomer in vervoering zal worden gebracht', aldus regisseur Chris McKay.

'Het is fantastisch om opnieuw samen te werken met Amazon om weer een film uit het Skydance-canon uit te brengen', zegt Skydance CEO David Ellison. 'Jen en het marketingteam hebben veel succes gehad in het maken van filmpremières op het Amazon-platform must see-evenementen en met Chris Pratt als headliner gaat alles naar een ander niveau.'

'The Tomorrow War' heeft ook Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, en Academy-Award winnaar J.K. Simmons in de hoofdrollen. De film is geregisseerd door Chris McKay en geschreven door Zach Dean. De productie is in handen van Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer en Adam Kolbrenner. Uitvoerend producenten zijn Rob Cowan, Pratt, Brian Oliver, en Bradley J. Fischer met Samantha Nisenboim als co-producent. De film is van Amazon Studios, Skydance, en Paramount Pictures in samenwerking met New Republic Pictures.