Prime Video kondigt het vijfde en laatste seizoen van 'The Marvelous Mrs. Maisel' aan

Prime Video kondigt aan dat haar meest bekroonde serie, de geliefde en gevierde 'The Marvelous Mrs. Maisel', groen licht heeft gekregen voor een vijfde en laatste seizoen. Bijna vijf jaar lang heeft de serie fans vermaakt. De productie voor het vijfde en laatste seizoen is momenteel aan de gang in New York City.

'Amy, Dan en 'The Marvelous Mrs. Maisel' hebben een ongeëvenaard pad bewandeld, door de normen in onze industrie uit te dagen en het entertainmentlandschap voor altijd te veranderen met hun one-of-a-kind storytelling. De tientallen awards bevestigen Maisel's nalatenschap op vele manieren, maar wat nog duurzamer en schrijnender is, zijn de personages die Amy creëerde en de vreugdevolle, briljante, unieke wereld die zij en Dan tot leven brachten. Deze serie heeft zoveel betekend voor Prime Video en de effecten van het succes zullen nog lang na het laatste seizoen voelbaar zijn. Ik kan niet wachten op de fans en ons wereldwijde Prime Video publiek om van elk moment te genieten als we beginnen aan het hoogtepunt van deze baanbrekende en onvergetelijke serie', aldus Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

'The Marvelous Mrs. Maisel...'

- Was de eerste Amazon Studios productie die groen licht kreeg voor nieuwe multi-season serie.

- Won 20 Emmy Awards met 54 nominaties in zijn eerste drie seizoenen, waaronder Outstanding Comedy Series. De serie heeft ook vijf Critics Choice Awards (waaronder Best Comedy Series), twee Producers Guild Awards, een Writers Guild Award, vijf Screen Actors Guild Awards, waaronder Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series, en een Peabody Award gewonnen.

- Heeft geschiedenis geschreven met de Emmy Awards, waarbij Amy Sherman-Palladino als eerste persoon, in hetzelfde jaar Emmy's heeft gewonnen voor zowel komedie schrijven als komedie regisseren.

- Rachel Brosnahan's rol als Miriam 'Midge' Maisel heeft haar een Primetime Emmy award opgeleverd voor Outstanding Actress in a Comedy Series, twee Golden Globe Awards, drie Screen Actors Guild Awards (waaronder één voor Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series), en twee Critics Choice Awards - een award die nog nooit eerder door een acteur in een serie is gewonnen.

- Is een ongelooflijk belangrijke productie voor New York City geweest, die meer dan 34.000 acteurs en vakmensen in dienst heeft gehad gedurende de eerste vier seizoenen.

Seizoen 4 van 'The Marvelous Mrs. Maisel' gaat 18 februari exclusief op Prime Video in première, met vier weken lang elke vrijdag twee nieuwe afleveringen.

'The Marvelous Mrs. Maisel', van de bekende maker Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino, is geschreven en geregisseerd door Sherman-Palladino en Palladino, en heeft Emmy-winnares Rachel Brosnahan, viervoudig Emmy-winnaar Tony Shalhoub, tweevoudig Emmy-winnaar Alex Borstein, Emmy-genomineerde Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, en Emmy-winnaar Luke Kirby in de hoofdrollen.