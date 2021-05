Prime Video kondigt 'Everybody's Talking About Jamie' aan

'Everybody's Talking About Jamie,' de langverwachte verfilming van de bekroonde West End hitmusical, wordt op 17 september 2021 exclusief en wereldwijd gelanceerd op Prime Video.

In de film, van New Regency, Film4 en Warp Films, speelt ontdekking Max Harwood het personage van Jamie New, naast Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley. En ook met Sharon Horgan en Richard E. Grant.

'Everybody's Talking About Jamie' is geïnspireerd op waargebeurde feiten en volgt Jamie New (Harwood), een tiener uit Sheffield, die droomt van een leven op het toneel. Terwijl zijn klasgenoten plannen maken voor wanneer ze klaar zijn met school overweegt Jamie om zijn geheime carrière ambities te onthullen en een felle en trotse drag queen te worden. Zijn beste vriendin Pritti (Patel) en zijn liefhebbende moeder (Lancashire) overladen hem met veel steun, terwijl de plaatselijke drag-legende Miss Loco Chanelle (Grant) hem begeleidt naar zijn debuut optreden op het podium.

Maar Jamie heeft ook te kampen met een vader (Ineson) die hem niet steunt, een ongeïnspireerde loopbaanadviseur (Horgan) en een paar onwetende schoolkinderen die zijn sensationele parade proberen te verpesten. Met opzwepende en kleurrijke musicalnummers inspireren Jamie en zijn omgeving elkaar om vooroordelen te overwinnen, meer acceptatie te verkrijgen en om in de schijnwerpers te stappen.

''Everybody's Talking About Jamie' is snel uitgegroeid tot één van de meest geliefde musicals van de afgelopen jaren', zegt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'Jamie's verhaal overstijgt alle generaties. Het verhaal gaat over onvoorwaardelijke liefde en we weten dat ons wereldwijde publiek verliefd zal worden op Jamie wanneer hij tegenslagen overwint om echt zijn authentieke zelve te vinden. We zijn zo blij dat we dit vreugdevolle en inspirerende verhaal met de wereld kunnen delen.'

Regisseur Jonathan Butterell voegt daaraan toe: 'Ik vind het geweldig dat onze film - het verhaal over je plaats in de wereld innemen met vreugde, trots en acceptatie - de wereld over zal vliegen met de Amazon Family. Laten we samen de glorieuze en fantastische uniciteit van ieder van ons te vieren.'

De film bevat hit songs als 'And You Don't Even Know It', 'The Wall In My Head' en 'Everybody's Talking About Jamie', maar ook een exclusief nieuw nummer 'This Was Me', uitgevoerd door Holly Johnson, leadzangeres van Frankie Goes to Hollywood.

'Everybody's Talking About Jamie' brengt de oorspronkelijke makers van de toneelvoorstelling samen in hun speelfilmdebuut, met Jonathan Butterell als regisseur, scenario en tekst van Tom MacRae, en liedjes van Dan Gillespie Sells. De score is gecomponeerd door Sells en Anne Dudley. Mark Herbert, p.g.a., Peter Carlton, p.g.a., en Arnon Milchan produceren, terwijl Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma en Jes Wilkins als uitvoerende producenten fungeren.

De originele musical 'Everybody's Talking About Jamie' is snel uitgegroeid tot één van de meest geliefde musicals van de afgelopen jaren. De productie ging in première in het Crucible Theatre in Sheffield en werd vervolgens naar het Apollo Theatre in Londen overgebracht. Het werd een groot succes onder publiek en critici, kreeg lovende kritieken en werd vijf keer genomineerd voor een Olivier Award. De show werd ook bekroond op de UK Theatre Awards met de prijs voor Beste Musical Productie, en de ster John McCrea werd uitgeroepen tot Beste Musical Performer.

'Everybody's Talking About Jamie', vanaf 17 september te zien op Amazon Prime Video.