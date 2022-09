Prime Video kondigt een tweede seizoen aan van 'The Summer I Turned Pretty'

Kyra Sedgwick en Elsie Fisher werken mee aan seizoen twee van de Prime Video-hitserie 'The Summer I Turned Pretty'. Seizoen één van de Jenny Han-serie werd de nr. 1 show op Prime Video tijdens het premièreweekend, en seizoen twee is momenteel in productie.

Seizoen twee van 'The Summer I Turned' Pretty wordt geleid door showrunners Han en Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt en Gabrielle Stanton zijn de uitvoerende producenten, samen met Hope Hartman, Mads Hansen en Paul Lee voor wiip.

'The Summer I Turned Pretty' is een drama dat draait om een driehoeksverhouding tussen een meisje en twee broers, de steeds veranderende relatie tussen moeders en hun kinderen, en de duurzame kracht van sterke vrouwelijke vriendschappen. Het is een coming-of-age-verhaal over eerste liefde, eerste liefdesverdriet, en de magie van die ene volmaakte zomer.

Kyra Sedgwick is een bekroonde actrice, producer en regisseur. Ze is vooral bekend voor haar Emmy- en Golden Globe-winnende rol als Deputy Chief Brenda Leigh Johnson in het TNT misdaaddrama 'The Closer', en ze speelde onlangs nog de hoofdrol in de ABC komedie 'Call Your Mother'. Ze regisseerde onlangs de speelfilm 'Space Oddity', met Kyle Allen en Alexandra Shipp in de hoofdrollen en die in première ging op het 2022 Tribeca Festival. In 2018 ontving Sedgwick een DGA-nominatie voor haar regiedebuut met de speelfilm 'Story of a Girl'. Daarna regisseerde ze de korte film 'Girls Weekend', die in première ging op het 2019 Sundance Film Festival. Ze regisseerde afleveringen van 'Grace and Frankie', 'City on a Hill', 'Ray Donovan', 'Brooklyn Nine-Nine' (waarop ze tevens een vaste rol had), en vele anderen. Haar filmrollen omvatten 'The Edge of Seventeen', 'The Possession', 'The Game Plan', 'Secondhand Lions', 'What's Cooking?', 'Phenomenon', 'Heart and Souls', 'Something to Talk About', 'Born on the Fourth of July', en 'Singles'.

Elsie Fisher heeft onlangs de speelfilm Memory afgerond, met Jessica Chastain en Peter Sarsgaard. Ze speelde de hoofdrol in de binnenkort te verschijnen speelfilm 'Lucky Man', tegenover Stephen Lang en in de onafhankelijke speelfilm 'Family Squares', tegenover Henry Winkler, Margo Martindale, en June Squibb. Ze speelt de hoofdrol in zowel de Prime Video-film 'My Best Friend's Exorcism', die eind september uitkomt, als in de Netflix-film 'Texas Chainsaw Massacre'. Op tv is ze onder meer te zien in de pilot op HBO Max, 'Camp Friends', en in het derde en vierde seizoen van de hitserie 'Barry'. Ze kreeg lovende kritieken voor haar optreden gedurende het volledige seizoen in Hulu's hitserie 'Castle Rock', tegenover Lizzy Caplan. Haar optreden als Kayla in A24's 'Eighth Grade' (Regie: Bo Burnham) leverde haar een Golden Globe-nominatie op, een Critics Choice-winst voor Beste Jonge Acteur/Actrice en een nominatie voor de 2019 Film Independent Spirit Award voor 'Best Female Lead: naast Glenn Close en Toni Collette, evenals het winnen van de "Breakthrough Actor' award tijdens 2018's Gotham Awards. Ze won 'Best Actress' op het Seattle International Film Festival, de 'Breakthrough Performer' Award op de Atlanta Film Critics Circle Awards - die ze deelde met Lady Gaga - en de 'Best Youth Performance' Award op de Washington, D.C. Area Film Critics Awards. Elsie werd benoemd tot Variety's Top 10 to Watch en Hollywood Reporter's Top 30 Under 30. Ze vertolkte de rol van Parker, de dochter van Allison Janney in de MGM-film 'The Addams Family', met in de hoofdrollen Charlize Theron en Bette Midler. Voorafgaand aan haar rol in 'Sundance', speelde Elsie mee in Disney Pictures' speelfilm McFarland als de dochter van Kevin Costner en Maria Bello. Ze vertolkte de hoofdrol van Agnes in de tekenfilm 'Despicable Me' van Universal Pictures en het vervolg hierop.

Jenny Han is de nummer 1 bestsellerauteur van de New York Times van de series 'To All the Boys I've Loved Before' en 'The Summer I Turned Pretty'. Haar boeken zijn gepubliceerd in meer dan 30 talen. Voor televisie heeft ze twee nieuwe series gemaakt gebaseerd op haar boeken-Prime Video's komende 'The Summer I Turned Pretty', die ze produceert en coproduceert, en de onlangs aangekondigde Netflix-serie 'XO, Kitty', een spin-off van het 'To All the Boys'-universum, die ze ook zal produceren en coproduceren. Voor film heeft ze alle drie de films van Netflix's wereldwijde hit 'To All The Boys'-trilogie geproduceerd. Han woont in Brooklyn, New York.