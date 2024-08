Prime Video kondigt dramaserie 'Malice' met Carice van Houten aan

Prime Video onthult vandaag de eerste beelden van de aankomende Prime Original serie 'Malice' van regisseur James Wood (Rev) met onder andere Carice van Houten ('Game of Thrones', 'Zwartboek'), David Duchovny ('The X-Files') en Jack Whitehall ('Jungle Cruise').

De opnames, die plaatsvonden in Londen en Griekenland, zijn onlangs afgerond. 'Malice' zal in 2025 exclusief te zien zijn op Prime Video.

De spannende dramaserie 'Malice' draait om de vermogende familie Tanner. Het verhaal neemt de kijker mee langs duistere familiegeheimen, manipulatie en verraad. De plot stelt de vraag: waarom veracht Adam Jamie Tanner zo erg?

In de serie speelt Jack Whitehall Adam Healey, een charmante 'Manny' die infiltreert in de posh familie. David Duchovny speelt Jamie Tanner en de Nederlandse Carice van Houten heeft de rol van Nat Tanner, Jamie’s vrouw.

Harry Gilby ('Tolkien'), Teddie Allen ('Swallows and Amazons') en Phoenix Laroche ('Trying') zijn te zien als hun drie kinderen. Verder bestaat de cast uit Christine Adams ('Hijack') als Nats beste vriendin Jules, Raza Jaffrey ('Homeland') als Jules’ echtgenoot Damien en nieuwkomers Rianna Kellman en Jade Khan als Jules en Damiens dochters.

Jack Whitehall: 'Wat een ongelooflijke 18 weken zijn het geweest – van filmen in Londen in februari tot afronden in 37 graden hitte in Paros, de hele opname was een geweldige ervaring en ik ben zo trots op wat we hebben bereikt. Ik voel me vereerd dat ik elke dag mocht samenwerken met ongelooflijk getalenteerde mensen en ik kan niet wachten tot jullie het eindresultaat zien wanneer 'Malice' volgend jaar wereldwijd op Prime Video verschijnt!'

Tara Erer, Head of UK & Northern EU Originals, Amazon MGM Studios, vertelt: 'Het was geweldig om de scripts van James Wood tot leven te zien komen met onze geweldige cast onder leiding van Jack, David en Carice. De onverwachte wendingen in deze serie zullen kijkers zeker blijven verrassen!'

De serie, bestaande uit zes afleveringen, wordt geregisseerd door Mike Barker ('Fargo', 'The Handmaid’s Tale') en Leonora Lonsdale ('Dangerous Liaisons', 'The Pale Horse').

Tim Hincks, uitvoerend producent voor Expectation, zegt: 'Ik ben verheugd dat we dit originele en bijzondere drama met Prime Video hebben gemaakt. James Wood heeft een briljant, duister en knap script geschreven en met hoofdrollen voor David Duchovny, Carice van Houten en Jack Whitehall belooft 'Malice' weergaloos te worden.'