Première van de gloednieuwe animatieserie 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' op Nickelodeon

Cowabunga, dude! Nickelodeon kondigt vandaag de coole en spannende animatieserie 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' aan.

De gloednieuwe serie gaat op zondag 29 september om 18.00 uur in première, exclusief op Nickelodeon.

Van de makers van de hitfilm 'taMutant Mayhem', volgt deze gloednieuwe originele Nickelodeon-serie de avonturen van ieders favoriete pizza-liefhebbende helden terwijl ze uit de riolen opduiken in de straten van New York City. Sluit je aan bij Leo, Raph, Donnie en Mikey terwijl ze nieuwe bedreigingen trotseren en samenwerken met oude bondgenoten om zowel het tienerleven als de schurken die in de schaduwen van de Big Apple loeren te navigeren. De serie is geproduceerd door Nickelodeon Animation en Point Grey Pictures van Seth Rogen.

De 2D-formaat animatiestijl van 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' is dynamisch en geeft een moderne uitstraling aan de geliefde franchise. De serie combineert traditionele handgetekende technieken met geavanceerde digitale technologie om vloeiende bewegingen, gedetailleerde achtergronden en visueel verbluffende actiescènes te creëren. Deze unieke stijl gebruikt de essentie van de originele strips terwijl het een nieuwe generatie fans aanspreekt.

Maak kennis met de helden:

Leonardo: Leo is de dappere leider, die altijd streeft om zijn broers te beschermen en gerechtigheid te handhaven.

Raphael: Raph is de stoere en rebelse vechter met een hart van goud. Bekend om zijn loyaliteit en vurig temperament.

Donatello: Donnie is het technisch genie dat gadgets en oplossingen uitvindt om het team uit benarde situaties te helpen.

Michelangelo: Mikey is de vrolijke grappenmaker die humor in elke situatie brengt.

'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' is gecreëerd door Chris Yost ('The Mandalorian', 'Thor: Ragnarok') en Alan Wan ('Blue Eye Samurai,' 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles', 'Teenage Mutant Ninja Turtles' [2012 Series]). De productie wordt voor Nickelodeon overzien door Claudia Spinelli, Senior Vice President van Big Kids Animation en Nikki Price, Director of Development en Executive in Charge of Production.

Kijk elke zondag vanaf 29 september om 18.00 uur, exclusief op Nickelodeon.