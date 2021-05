'Poeslief: Een Ode aan de Kat' komt naar Netflix

Netflix kondigde aan dat de film van Nederlands' bekendste kater en acteur Abatutu, 'Poeslief: Een Ode aan de Kat', op 5 juni naar Netflix komt!

In 2020 riep Abatutu kattenbaasjes uit het hele land op om hun kattenfilmpjes te delen voor een film waarin de Nederlandse huiskat centraal staat. De grappigste en liefste inzendingen zijn geselecteerd en samen met het verhaal over Abatutu zelf te bekijken in 'Poeslief: Een Ode aan de Kat'.

Over 'Poeslief: Een Ode aan de Kat'

Abatutu, de bekendste filmkat van Nederland, heeft zijn eigen film gemaakt. Met de hulp van vele andere katten heeft Abatutu de grappigste en liefste kattenvideo's verzameld en voorziet hij de filmpjes van commentaar. Ook geeft Abatutu een exclusief kijkje in zijn leven als 'BK-er'; Bekende Kat. 'Poeslief' is een ode aan de kat en een plezier om naar te kijken voor alle grote en kleine kattenliefhebbers!

Geregisseerd door: Mark Verkerk

Geproduceerd door: M&N Media Group

Ingesproken door: Nicolette Kluijver

'Poeslief: Een Ode aan de Kat' is vanaf 5 juni beschikbaar op Netflix.