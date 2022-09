'Pinocchio' gaat donderdag in première op Disney+

Donderdag 8 september gaat Disney's live-action 'Pinocchio' in première op Disney+ Day. In de film schitteren Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, met Cynthia Erivo en Luke Evans.

Academy Award-winnaar Robert Zemeckis regisseert deze live-actionversie van het geliefde verhaal over de spannende avonturen van een houten pop die hoopt een echte jongen te worden. Tom Hanks kruipt in de huid van Gepetto, de houtsnijder die Pinokkio (Benjamin Evan Ainsworth) maakt en behandelt als een echte zoon. Joseph Gordon-Levitt is Japie Krekel, Pinokkio's gids en 'geweten'. De voor een Academy Award genomineerde Cynthia Erivo speelt de Blauwe Fee. Keegan-Michael Key is Jantje 'Fatsoen'. Sofia de Zeemeeuw, een nieuw personage, wordt gespeeld door de voor een Academy Award genomineerde Lorraine Bracco. Luke Evans vervult de rol van de Koetsier. Verdere rollen zijn voor Kyanne Lamaya als Fabiana en Jaquita Ta’le als haar marionet Sabina, Giuseppe Battiston als Stromboli en Lewin Lloyd als Lampepit.

Naast geliefde liedjes uit de originele animatieklassieker, waaronder 'When You Wish Upon a Star' uitgevoerd door Cynthia Erivo, bevat de film nieuwe originele liedjes gecomponeerd door de voor een Academy Award® genomineerde Alan Silvestri en Glen Ballard ('The Polar Express').

Het scenario voor 'Pinocchio' is van Robert Zemeckis & Chris Weitz. Andrew Miano, Chris Weitz, Robert Zemeckis en Derek Hogue zijn de producenten. Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns en Paul Weitz zijn uitvoerend producenten.