'Percy Jackson and the Olympians' krijgt tweede seizoen op Disney+

Met tot op heden meer dan 110 miljoen gestreamde uren* is de Disney+-serie 'Percy Jackson and the Olympians' officieel hernieuwd voor een tweede seizoen.

De aankondiging werd vorige week bekendgemaakt door Bob Iger, Chief Executive Officer van The Walt Disney Company. Het komende seizoen brengt de terugkeer van Walker Scobell, Leah Sava Jeffries en Aryan Simhadri, die een nieuw avontuur beginnen gebaseerd op 'The Sea of Monsters' - het tweede deel van Rick Riordan's bestsellerreeks 'Percy Jackson and the Olympians', uitgegeven door Disney Hyperion.

'Rijk aan magie, verwondering, avontuur en passie, wist 'Percy Jackson and the Olympians' de verbeelding van kijkers van alle leeftijden wereldwijd te boeien', aldus Ayo Davis, president van Disney Branded Television. 'We zijn verheugd om te beginnen aan een spannende nieuwe zoektocht en een tweede seizoen met Rick Riordan, onze fantastische partners bij 20th Television en het uitzonderlijke ensemble van cast en creatief talent die dit verhaal tot leven brengen.'

Rick Riordan lichtte toe: 'Ik kan niet wachten om het volgende seizoen van 'Percy Jackson' naar Disney+ te brengen! Hijs de ankers. Hijs het zeil. Alle hens aan dek, halfgoden. We gaan naar de Zee van Monsters!'

'Percy Jackson and the Olympians' was een van de top 5 seizoenspremières van 2023. De eerste aflevering werd 26,2 miljoen keer bekeken in de eerste drie weken op Disney+ en Hulu. Op sociale media genereerde de hashtag #percyjackson de afgelopen 30 dagen meer dan 1 miljard views op TikTok in de VS, terwijl de sociale media van de serie samen 4,6 miljoen volgers hebben.

Het domino-effect van het succes van 'Percy Jackson and the Olympians'' heeft zich voortgezet bij Disney Hyperion publishing, met de boeken van 'Percy Jackson' die na het debuut van de serie terugkeerden naar de eerste plaats op de New York Times Bestsellerlijst voor Middle Grade-series.

Het eerste seizoen van 'Percy Jackson and the Olympians' werd gecreëerd door Rick Riordan en Jonathan E. Steinberg en geproduceerd door Steinberg en Dan Shotz samen met Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein van The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell en D.J. Goldberg van The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström, Jet Wilkinson en Craig Silverstein.

Het eerste seizoen van 'Percy Jackson and the Olympians' is nu beschikbaar op Disney+.