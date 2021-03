'Palm Springs' en 'Invincible' vanaf vrijdag op Amazon Prime Video

'Palm Springs' volgt de zorgeloze Nyles (Andy Samberg) en het gereserveerde bruidsmeisje Sarah (Cristin Milioti) die een toevallige ontmoeting hebben op een bruiloft in Palm Springs.

Het wordt al snel ingewikkeld als het paar niet in staat is om te ontsnappen aan de locatie, zichzelf of aan elkaar. De sterren in de film zijn Andy Samberg (Nyles), Cristin Milioti (Sarah), J.K. Simmons (Roy), Meredith Hagner (Misty), Camila Mendes (Tala), Tyler Hoechlin (Abe) en Peter Gallagher (Howard).

'Palm Springs' wordt geregisseerd door Max Barbakow en geschreven door Andy Siara. De film werd gefinancierd door Limelight en geproduceerd door Andy Samberg, Akiva Schaffer, Becky Sloviter, Jorma Taccone en Limelight-partners Dylan Sellers en Chris Parker. Gabby Revilla Lugo fungeert als uitvoerend producent.

Ook nieuw: 'Invincible'

'Invincible' is de nieuwe animatieserie voor volwassenen en is geproduceerd door Robert Kirkman van 'The Walking Dead'. De eerste drie afleveringen van het eerste seizoen gaan vrijdag 26 maart, exclusief in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd op Prime Video in première. Daarna zal iedere vrijdag een nieuwe aflevering uitkomen. Op 30 april zal de serie worden afgesloten met de seizoensfinale vol actie.

'Invincible' is gebaseerd op de Skybound/Image comic met dezelfde naam door Kirkman, Cory Walker, en Ryan Ottley. Een uur durende, volwassen geanimeerde superhelden show die draait om de zeventien-jarige Mark Grayson (Steven Yeun), die net als elke andere jongen van zijn leeftijd is - behalve dat zijn vader de meest krachtige superheld op de planeet is, Omni-Man (J.K. Simmons). Maar als Mark zijn eigen krachten ontwikkelt, ontdekt hij dat zijn vaders nalatenschap misschien niet zo heroïsch is als het lijkt.

'Invincible' heeft onder andere Sandra Oh ('Killing Eve'), Seth Rogen ('This is the End'), Gillian Jacobs ('Community'), Andrew Rannells ('Black Monday', 'Girls'), Zazie Beetz ('Deadpool 2'), Mark Hamill ('Star Wars: The Last Jedi'), Walton Goggins ('Justified'), Jason Mantzoukas ('Brooklyn Nine-Nine'), Mae Whitman ('Good Girls'), Chris Diamantopoulos ('Silicon Valley'), Melise ('The Flash'), Kevin Michael Richardson ('The Simpsons'), Grey Griffin ('Avengers Assemble'), Max Burkholder ('Imaginary Order') gecast voor de show.