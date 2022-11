Oui oui: Netflix onthult trailer van 'Emily in Paris' seizoen 3

Netflix geeft de trailer vrij van 'Emily in Paris' seizoen 3. Het nieuwe seizoen van de bekroonde creator en showrunner Darren Star bestaat uit 10 afleveringen van 30 minuten en verschijnt 21 december op Netflix.

Producer en hoofdrolspeler Lily Collins keert terug als Emily Cooper, naast andere vaste gezichten als Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie en Lucien Laviscount.

Over 'Emily in Paris' seizoen 3

Een jaar nadat Emily voor haar droombaan van Chicago naar Parijs is verhuisd, staat ze voor een lastige uitdaging. Zowel op werk als in de liefde moet ze keuzes maken die niet in de laatste plaats bepalend zijn voor haar toekomst in Frankrijk. Ondertussen blijft ze zich onderdompelen in de avonturen die het leven in Parijs met zich meebrengt en dat zorgt voor verrassende wendingen.

Creator, uitvoerend producent en scenarioschrijver: Darren Star

Uitvoerend producenten: Andrew Fleming, Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media), Alison Brown, Robin Schiff

Producers: Stephen Brown, Ryan McCormick, Jake Fuller, Lily Collins, Raphaël Benoliel

Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie)

Emily in Paris wordt geproduceerd door MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions en Jax Media.

'Emily in Paris seizoen 3' is vanaf 21 december te zien op Netflix.