Oude bekende zorgt voor opschudding in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Na een rustige start is de eerste bom nu echt gebarsten in de villa. De eerste koffers worden gepakt, de eerste daden worden gepleegd en de Extra Powers zorgen voor extra veel spanning.

In deze tweede aflevering besluit Evan om toch voor Lynn te kiezen en haar mee te nemen op een spicy date. Dat ligt Alessio niet zo lekker, waarop hij op zoek gaat naar een ander plekje in de villa. Wanneer Lynn terugkomt van haar date en dit te horen krijgt, krijgen Alessio en Levi de wind van voren. Ondanks alles eindigt de nacht romantisch, waarbij Levi en Julie de verkoeling opzoeken, Alessio toch naast Lynn kruipt, en Dennis en Olivia elkaar nog beter leren kennen.

De volgende dag begint met een cursus Frans voor Evan voordat hij een tête-à-tête met Ayla heeft. Meteen daarna mogen Levi, Julie en Alessio naar het strand. De komst van Lakeisha zorgt met haar Extra Power voor heel veel spanning: zij mag namelijk zelf kiezen of ze de slaapplek van Julie in wil nemen in de villa of niet. Wanneer ze hiervoor kiest, zorgt dat voor boze reacties vanuit de groep.

Gelukkig hebben ze niet heel lang om hierbij stil te staan, want de volgende ochtend mogen Dennis, Evan en Alessio naar het strand voor alweer de derde ex. Wat geen van hen had verwacht, is dat het gaat om Laurence, bekend van het derde seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch'! Wat al helemaal niemand zag aankomen, was dat zij niet alleen de ex is van Dennis, maar ook van Evan en Alessio. Daarnaast krijgt ze maar liefst 3 Extra Powers, waarbij ze zelfs iemand veilig kan stellen van eliminatie. Wacht even... Eliminatie? Kunnen mensen dit seizoen naar huis gestuurd worden?

Lakeisha (21)

'Ik vind het heel opwindend als een man of vrouw zelfverzekerd is, een sexy blik heeft en er echt achter staat wat hij of zij doet.'

Deze social butterfly gaat in de villa op zoek naar zowel liefde als lust. De 21-jarige Lakeisha vindt niets belangrijkers dan iemands karakter en valt dus ook op zowel mannen als vrouwen. Haar uitgesproken, behulpzame en energieke persoonlijkheid zorgt er soms voor dat ze net iets teveel deelt met anderen en dat ze van andermans problemen haar eigen problemen maakt. Lukt het haar om ruzies uit de weg te blijven, of zorgt de komst van een van haar exen voor trouble in paradise?

Laurence (25)

'Please bring on the lekkere mannen, I need them.'

Een oude bekende van het programma is de 25-jarige Laurence. Deze sportieve dame deed al mee aan het programma in seizoen 3, maar bleef toen vooral op de achtergrond. Nu is Laurence terug en ze is sexier, zelfverzekerder en afgetrainder dan ooit! Ze komt vooral voor lust en is vastberaden om het hart van veel mannen in de villa harder te doen kloppen. Gaat dit haar lukken, of zorgen onverwachte bekenden voor heel veel problemen?

Het zesde seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is iedere zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV.

'Ex on the Beach: Double Dutch' wordt geproduceerd door No Pictures Please.

De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.