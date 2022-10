Oscarwinnaar Emma Thompson schittert in trailer van Roald Dahl's 'Matilda the Musical'

Roald Dahl's 'Matilda the Musical' vertelt het verhaal van een bijzonder slim meisje met een levendige fantasie dat voor zichzelf op durft te komen en daarmee haar levensverhaal op wonderbaarlijke wijze verandert.

De Netflix film is een gloednieuwe vertolking van de Tony en Olivier award-winnende musical.

Over Roald Dahl's 'Matilda The Musical'

Matilda Wurmhout (Alisha Weir) is een nieuwsgierig en intelligent meisje met een levendige fantasie en de verschrikkelijkste ouders ooit. Terwijl haar ouders (Stephen Graham en Andrea Riseborough) genoegen nemen met simpele televisieprogramma’s en louche gokspelletjes, verliest Matilda zich liever in haar geliefde boeken. Waar haar ouders luidruchtig, egoïstisch en onaardig zijn, is zij een stille waarnemer die broedt op kleine en brutale daden van rebellie en wraak.

Wanneer ze de inspirerende lerares ‘juffrouw Engel’ (Lashana Lynch) ontmoet, wordt Matilda aangemoedigd om haar eigen fantastische verhalen te vertellen. Ze is in de wolken als ze naar de Pletze school mag, maar komt er al snel achter dat de school een deprimerende en beklemmende plek is onder het regime van de reusachtige en doortrapte juffrouw Bullstronk (Emma Thompson).

Lichtpuntjes in Matilda’s leven zijn de vriendelijke juffrouw Engels, de liefhebbende bibliothecaresse mevrouw Fens (Sindhu Vee) en Matilda’s nieuwe schoolvrienden. Overvallen door een overweldigend gevoel van rechtvaardigheid durft Matilda op te komen voor wat juist is en besluit ze juffrouw Bullstronk een lesje te leren die ze niet snel zal vergeten.

Roald Dahl's 'Matilda the Musical' is een inspirerend verhaal vol liedjes over een buitengewoon meisje dat haar krachten ontdekt en tegen alle verwachtingen in de moed opbrengt om het levensverhaal van anderen en dat van haarzelf te veranderen. Als ze opkomt voor wat juist is, levert dat wonderbaarlijke resultaten op.

De film is geregisseerd door Tony Award-winnend regisseur Matthew Warchus ('Matilda the Musical') en wordt geproduceerd door Eric Fellner en Tim Bevan ('Working Title'), Jon Finn ('Billy Elliot') en Luke Kelly (The Roald Dahl Story Company). Scenarioschrijver Dennis Kelly bewerkt de productie van de Royal Shakespeare Company voor het witte doek, met originele muziek en lyrics van Tim Minchin.

Hoofdcast: Academy Award winnaar Emma Thompson (Miss Trunchbull), Alisha Weir (Matilda); Lashana Lynch (Miss Honey), Stephen Graham (Mr. Wormwood), Andrea Riseborough (Mrs. Wormwood) en Sindhu Vee (Mrs. Phelps)

Ensemble: Charlie Hodson-Prior (Bruce Bogtrotter), Meesha Garbett (Hortensia), Rei Yamauchi Fulker (Lavender), Winter Jarrett Glasspool (Amanda Thripp), Andrei Shen (Eric) en Ashton Robertson (Nigel)

Regisseur: Matthew Warchus

Producenten: Tim Bevan en Eric Fellner (Working Title), Jon Finn en Luke Kelly (The Roald Dahl Story Company)

Scenarioschrijver: Dennis Kelly

Originele muziek en liedjes: Tim Minchin

Choreograaf: Ellen Kane

Vanaf 25 december 2022 wereldwijd te zien op Netflix.