Oprah Winfrey en Prins Harry hosten 'The Me You Can't See: A Path Forward' op Apple TV +

Oprah Winfrey en Prins Harry organiseren 'The Me You Can't See: A Path Forward', een panelgesprek met deelnemers aan de serie en experts. De special is vrijdag 28 mei gratis beschikbaar op Apple TV +.

Na het wereldwijde debuut van de baanbrekende documentaireserie 'The Me You Can't See: A Path Forward', komen Oprah Winfrey en Prins Harry samen met adviseurs en deelnemers voor een tot nadenken stemmend, breed gesprek over geestelijke gezondheid en emotionele gezondheid. Terwijl de onderwerpen meer inzicht bieden in hun verhalen, delen experts hun richtlijnen voor het voortzetten van het wereldwijde gesprek.

Aan de uitgebreide discussie nemen deelnemers uit de docuserie Glenn Close, Mental Health Advocate en Speaker Zak Williams, en auteur en OnTrack NY Peer Counselor Ambar Martinez deel, samen met alle leden van de 'The Me You Can't See Adviesraad'.

'The Me You Can't See: A Path Forward', wordt geproduceerd door Harpo Productions. De uitvoerende producenten zijn Terry Wood en Tara Montgomery.

In 'The Me You Can't See' modereren Oprah Winfrey en Prins Harry eerlijke discussies over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn, terwijl ze openhartig zijn over hun reizen en worstelingen op het gebied van geestelijke gezondheid. Met spraakmakende gasten, naast een breed scala aan mensen van over de hele wereld die leven met de uitdagingen van psychische problemen en hun emotionele welzijn aanpakken, overstijgt de serie cultuur, leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status om een ​​zeer verkeerd begrepen onderwerp te destigmatiseren en hoop te geven aan kijkers die ontdekken dat ze niet alleen zijn.

De producenten werkten samen met 14 geaccrediteerde en gerespecteerde experts en organisaties van over de hele wereld om licht te werpen op verschillende trajecten naar behandeling.

Deelnemers aan de serie zijn Lady Gaga, Glenn Close, San Antonio Spurs 'DeMar DeRozan, Phoenix Suns' Langston Galloway (voorheen van de Detroit Pistons), pleitbezorger en spreker Zak Williams, Olympisch bokser Virginia 'Ginny' Fuchs, beroemde chef-kok Rashad Armstead en meer.

De documentaireserie 'The Me You Can't See' is mede gecreëerd en uitvoerend geproduceerd door Oprah Winfrey en Prins Harry. De documentaireserie 'The Me You Can't See' is ook uitvoerend geproduceerd door Terry Wood en Catherine Cyr van Harpo Productions, samen met Jon Kamen, Dave Sirulnick en Alex Browne van RadicalMedia. dienen als showrunner. De reeks is geregisseerd en uitvoerend geproduceerd door de voor een Emmy Award en Spirit Award genomineerde Dawn Porter ('Gideons Army', 'John Lewis: Good Trouble'), en de Academy Award en viervoudig BAFTA Award-winnende Asif Kapadia ('Amy'). De serie is geproduceerd door Jen Isaacson en Nell Constantinopel.

'The Me You Can't See: A Path Forward' is een aanvulling op 'The Me You Can't See', en zal beschikbaar zijn naast de NAACP Image Award-genomineerd voor Outstanding Talk Series, 'The Oprah Conversation', 'Oprah Talks COVID-19' en 'Oprah's Book Club' op Apple TV +, die beschikbaar is in de Apple TV-app in meer dan 100 landen en regio's, op meer dan 1 miljard schermen.