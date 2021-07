Opnames derde seizoen 'War Of The Worlds' zijn gestart!

De opnames voor het langverwachte derde seizoen van 'War of the Worlds', de succesvolle serie van CANAL+ Creation Originale en The Walt Disney Company, zijn gestart. De serie 'War of The Worlds' is geschreven en gecreŽerd door BAFTA Award-winnaar Howard Overman ('Misfits', 'Crazyhead', 'Merlin').

'War of the Worlds' speelt zich af in het Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van vandaag en wordt geproduceerd door Urban Myth Films, gesteund door Studio Canal, in samenwerking met CANAL+ en The Walt Disney Company. De serie wordt in Nederland uitgezonden op FOX en is beschikbaar op Disney+.

Het derde seizoen van 'War of The Worlds', geproduceerd door Julian Murphy en Johnny Capps voor Urban Myth Films, gaat verder met het verhaal waar seizoen twee eindigde. Gabriel Byrne ('In Treatment') herneemt zijn rol als Bill Ward, samen met gloednieuw talent waaronder BAFTA Award-winnares Molly Windsor ('Three Girls'), Ernest Kingsley Junior, Madeleine Worrall en Oliver Hembrough.

In het derde seizoen van deze dynamische bewerking van H.G. Wells' klassieke roman, geregisseerd door Indra Siera, die ook showrunner is, en Jonas Alexander Arnby, bereikt de oorlog tussen de overlevenden en de buitenaardse wezens een nieuw keerpunt wanneer een vreemd fenomeen talloze mensen over de hele wereld in zijn greep krijgt.

Julian Murphy en Johnny Capps van Urban Myth: 'We zijn erg blij dat we nog een kans krijgen om dit dynamische verhaal te vertellen. Dit wordt de meest explosieve serie tot nu toe en er worden veel overlevenden uit seizoen twee herenigd. Het is aan hen om de puzzelstukjes bij elkaar te plaatsen, een andere wereldwijde ramp te stoppen en te vechten voor de overleving van de mensheid.'

De vorige twee seizoenen zijn internationaal gedistribueerd door Studio Canal en zijn uitgezonden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Australië.