Ontdek nu de serie kortfilms 'Dugs Dagen' op Disney+

'Dugs Dagen' van Pixar Animation Studios is een serie kortfilms die de humoristische tegenslagen volgt van Dug, de lieve hond uit Disney en Pixar's Up. Elke korte film bevat alledaagse gebeurtenissen die plaatsvinden in de achtertuin van Dug, allemaal door de enthousiaste (en enigszins vervormde) ogen van onze favoriete pratende hond.

Bob Peterson ('Monsters, Inc.', 'Finding Nemo'), die in de originele versie opnieuw de stem van Doug vertolkt, schreef en regisseerde de 5 nieuwe shorts en Kim Collins produceerde ze. Dit was bekend terrein voor Bob Peterson, die schrijver en co-regisseur was van de Oscar-genomineerde Best Animated Feature Up. 'Doug is puur van hart, hij is een goede ziel. Dat is waarschijnlijk wat het publiek zo leuk vindt aan het personage', zegt Bob Peterson. 'Ook zijn mensen erg gehecht aan hun honden. We hebben ons best gedaan om het gedrag van Doug zo realistisch mogelijk te maken, zodat het publiek hun eigen honden in hem zou herkennen.'

Het vinden van nieuwe avonturen voor Doug was geen probleem voor Bob Peterson, die in gedachten hield dat dit Doug's eerste keer was buiten Paradise Falls. 'Alles is nieuw, en hij is er opgewonden over', zegt hij. 'Maar de kleinste dingen kunnen Doug afleiden, en al zeker een echte eekhoorn!'

'Dugs Dagen' is nu te zien op Disney+.