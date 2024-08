Ontdek 'Kingdom of the Planet of the Apes' op Disney+

Disney+ heeft bekendgemaakt dat 'Kingdom of the Planet of the Apes' vanaf 2 augustus gestreamd kan worden op de streamingservice.

'Kingdom of the Planet of the Apes' is 'Certified-Fresh' op Rotten Tomatoes™ en heeft het publiek wereldwijd weten te bekoren. Het is een van de grootste wereldwijde box office-successen van het jaar geworden en markeert het begin van een nieuw tijdperk voor de epische 'Planet of the Apes'-franchise.

Regisseur Wes Ball blaast nieuw leven in de wereldwijde, epische franchise. De film speelt zich af in de toekomst, enkele generaties na het bewind van Caesar. In deze tijd zijn de apen de dominante soort die in harmonie samenleeft en zijn het de mensen die een leven in de schaduw leiden. Terwijl een nieuwe, tyrannieke apenleider zijn imperium opbouwt, maakt een jonge aap een aangrijpende reis die er voor zorgt dat hij alles wat hij heeft geleerd over het verleden in twijfel trekt. De keuzes die hij maakt zal de toekomst voor zowel apen als mensen bepalen.

Bereid je voor om deze epische zomerblockbuster de streamen door je alvast helemaal onder te dompelen in de cult sci-fi-franchise. Fans kunnen de volledige 'Planet of the Apes'-franchise bingen op Disney+, waar alle negen voorafgaande films beschikbaar zijn om te streamen.

Stream de volledige 'Planet of the Apes'-franchise nu op Disney+:

'War for the Planet of the Apes' (2017)

'Dawn of the Planet of the Apes' (2014)

'Rise of the Planet of the Apes' (2011)

'Planet of the Apes' (2001)

'Battle for the Planet of the Apes' (1973)

'Conquest of the Planet of the Apes' (1972)

'Escape from the Planet of the Apes' (1971)

Beneath the Planet of the Apes' (1970)

'Planet of the Apes' (1968)