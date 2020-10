Ontdek deze 10 muzikale titels op Prime Video

Mis je de concerten, festivals en zelfs de knusse muziekoptredens op de hoek van de straat? Wil je graag meer weten van jouw favoriete artiest? Ga comfortabel zitten, sluit je ogen en luister naar deze fantastische muzikale meesterwerken.

'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' viert de band Queen, hun muziek en hun buitengewone zanger Freddie Mercury, die het onverwachte deed om een van de meeste geliefde entertainers ooit te worden. 'Bohemian Rhapsody' is een biografische film uit 2018 over de Britse rockband Queen.

'Rammstein: Paris'

In 'RAMMSTEIN: PARIS', Regisseur Jonas Åkerlund vangt de sensatie van een uniek live-optreden en creëert al snel een feest voor alle zintuigen: een duister en spectaculair sprookje vol met controverses en don't-try-this-at-home fragmenten.

'Justin Timberlake: Dress to Thrill'

Justin Timberlake is de grootste muzikant van zijn generatie. Met miljoenen verkochte albums wereldwijd en meer dan 500 miljoen hits op YouTube is Justin een van de grootste sterren van de 21ste eeuw. Van NSYNC tot solo-artiest, keer op keer bestormt Justin Timberlake de hitlijsten. Dit is het opmerkelijke verhaal van een echte superster.

'Coldplay: A Head Full Of Dreams'

Mat Whitecross, die al lang met Coldplay samenwerkt, combineert spectaculaire live optredens met exclusieve interviews en een grote hoeveelheid ongeziene archiefbeelden voor de productie van 'A Head Full Of Dreams' - het definitieve verhaal van een van 's werelds grootste bands.

'Amy'

De film 'AMY' vertelt het unieke levensverhaal van zangeres Amy Winehouse vanuit haar eigen perspectief. Met haar fenomenale stem en muzikale talent, behoort zij tot één van de grootste iconen van deze eeuw. Als dé superster van een generatie en een authentieke jazzartiest pur sang, schreef en zong Amy vanuit het diepst van haar hart.

'Beyoncé: Fierce and Fabulous'

Beyoncé veroverde de harten van het publiek toen zij leadzangeres was van Destiny's Child. Nadat de groep uit elkaar ging, werd Beyoncé soloartiest, actrice en zakenvrouw. Keer op keer weet Beyoncé weer de hitlijsten te bestormen en de krantenkoppen te halen. Dit is haar verhaal.

'Roger Waters: Us + Them'

Roger Waters, de creatieve kracht achter Pink Floyd, brengt ons de film naar waar uitgekeken is, 'Us & Them' - een boodschap over mensenrechten, vrijheid en liefde, gecombineerd met Pink Floyds krachtige muziek.

'Rammstein: In Amerika'

Een concert video album door German NDH-metal band Rammstein. Het toont de uitverkochte show die de band speelde in Madison Square Garden in New York City, op 11 december 2010.

'Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film'

Een live concertervaring en exclusieve kijk op het leven onderweg van de Jonas Brothers tijdens hun Happiness concerttournee. 'Happiness Continues' geeft fans een blik op hoe Nick, Joe en Kevin hun weg vinden op tournee terwijl ze de balans blijven vinden tussen muziek, hun onderlinge relaties en hun nieuwe gezinnen.

'Western Stars'

Een filmversie van Bruce Springsteen's album: 'Western Stars' roept een ontroerend verhaal op van liefde en verlies, eenzaamheid en familie en het onontkoombare verstrijken van de tijd.