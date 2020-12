Ontdek de teaser van Netflix' 'FATE: THE WINX SAGA'

Foto: © Netflix 2020

'FATE: THE WINX SAGA' is een coming-of-age verhaal over vijf feeŽn die op het magische internaat Alfea in de 'Otherworld' leren hoe ze hun magische krachten kunnen beheersen.

Ondertussen ontdekken ze ook nog eens hoe ze moeten omgaan met liefde, rivaliteit en de monsters die een bedreiging voor hun bestaan vormen…

'FATE: THE WINX SAGA' van Brian Young ('The Vampire Diaries') is een live-action serie gebaseerd op de populaire Italiaanse tekenfilmserie 'WINX CLUB' van Iginio Straffi.

De cast bestaat uit Abigail Cowen als Bloom ('The Chilling Adventures of Sabrina', 'The Fosters'), Hannah van der Westhuysen als Stella ('Grantchester', 'Lamborghini'), Precious Mustapha als Aisha ('Endeavour'), Eliot Salt als Terra ('Normal People', 'Gameface'), Elisha Applebaum als Musa ('Undercover Hooligan', 'No Reasons'), Sadie Soverall als Beatrix ('Rose Plays Julie'), Freddie Thorp als Riven ('The Discovery of Witches', 'Safe', 'Overdrive'), Danny Griffin als Sky ('So Awkward', 'The Gentlemen'), Theo Graham als Dane ('Clink', 'Hollyoaks', 'Brief Encounters') en Jacob Dudman als Sam ('The Stranger', 'Medici', 'The A List'). Daarnaast hebben onder meer Eve Best ('Nurse Jackie'), Robert James-Collier ('Downton Abbey'), Josh Cowdery ('Fantastic Beasts & Where To Find Them') Alex Macqueen ('The Thick of It', 'Sally 4Ever') en Eva Birthistle ('Brooklyn', 'The Last Kingdom') een rol in de serie.

Showrunner & uitvoerend producer: Brian Young ('Vampire Diaries', 'Kyle XY')

Uitvoerend producers: Judy Counihan en Kris Thykier van Archery Pictures ('Riviera', 'The State') in samenwerking met Cristiana Buzzelli en Joanne Lee van Rainbow.

De zesdelige Netflix Original serie is gemaakt door Archery Pictures Production in samenwerking met Rainbow.

'FATE: THE WINX SAGA'

is vanaf 22 januari 2021 wereldwijd beschikbaar op Netflix