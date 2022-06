Ontdek de teaser trailer voor 'Legacy: The True Story Of The LA Lakers'

Disney+ onthulde de teaser voor 'Legacy: The True Story of the LA Lakers', een documentairereeks over het legendarische basketbalteam, die binnenkort te zien is op Disney+.

'Legacy: The True Story of the LA Lakers' zoomt in op de opmerkelijke opkomst en het ongeëvenaarde succes van een van de meest dominante en iconische franchises in de professionele sportwereld. Dankzij exclusieve toegang tot de familie Buss en diepgaande, onthullende interviews met spelers, coaches en managers, geeft deze tiendelige documentairereeks een kijk op het buitengewone verhaal van binnenuit – exclusief verteld door de mensen die het vanop de eerste rij hebben meegemaakt. Toen de charismatische vastgoedmagnaat Dr. Jerry Buss de Los Angeles Lakers kocht, in een zeer riskante en complexe zakendeal, kon niemand voorspellen hoe succesvol het zou worden. In 1979 startte hij zo het 'Showtime'-tijdperk en werd de beruchte L.A.-playboy een pionier in de basketbalbusiness. Buss verhoogde de prijs van de floor seats, introduceerde danseressen en een live band, opende een exclusieve privéclub in de arena en bouwde een bekende fanbasis op in Hollywood. De afgelopen 40 jaar veroverde het team 11 keer de titel en sloten enkele van de meest legendarische spelers van de NBA hier hun carrière af.

Vandaag is het imperium van Dr. Buss meer dan 5 miljard dollar waard. Maar al dat succes kwam niet zonder de nodige problemen. Naast notoire vetes, ziektes die ‘einde carrière’ betekenden en een groot aantal onoverkomelijke obstakels op het veld, waren er ook drama’s naast het veld – binnen de familie Buss zelf. Buss runde de franchise als een familiebedrijf. Hij gaf zijn kinderen leidinggevende functies en ging ervan uit dat zij op een dag zijn koninkrijk zouden erven. Maar onderlinge rivaliteit in het gezin, interpersoonlijke conflicten en professionele onrust dreigden alles te vernietigen waar Dr. Buss zo hard voor had gewerkt. 'Legacy: The True Story of the LA Lakers' gaat over familie, zaken en macht – en hoe elk van die drie cruciaal zijn voor ware glorie.

Lakers CEO en controlling owner Jeanie Buss neemt de rol van executive producer op zich, aan de zijde van regisseur Antoine Fuqua. Andere executive producers zijn onder meer Kevin Mann, Michael Mann en Brendan Bragg van Haven Entertainment, Jeffrey Soros en Simon Horsman van Los Angeles Media Fund (LAMF) en langdurig Lakers senior executive Linda Rambis. Het team wordt vervolledigd door de Emmy Award-winnende editor Jake Pushinsky en Steven Leckart als executive producer/schrijver.