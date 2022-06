Ontdek de plannen van Disney+ voor juni

In de nieuwe serie 'Ms. Marvel' ontmoeten we Kamala Khan, een Amerikaanse tiener die moslim is en opgroeit in Jersey City. Kamala, een fervent gamer en fanatiek schrijver van fanfictie, is een mega-superheldenfan met een enorme verbeeldingskracht, vooral als het gaat om Captain Marvel.

Toch heeft Kamala het gevoel dat ze er op school niet bijhoort en soms ook thuis niet. Totdat ze superkrachten krijgt, net als de helden naar wie ze altijd heeft opgekeken. Het leven wordt beter met superkrachten, toch?



8 juni

ABBOTT ELEMENTARY [12+]

In deze komedie volgen we een groep gedreven en gepassioneerde leerkrachten – en een ietwat toondove directeur – die hun weg zoeken in het openbare scholensysteem in Philadelphia. Ondanks de tegenslagen zijn ze vastbesloten hun leerlingen te helpen slagen in het leven. Hoewel deze hardwerkende ambtenaren met te weinig zijn en niet over voldoende middelen beschikken, houden ze van hun werk. Ook al zijn ze het niet eens met de visie van het schooldistrict ten opzichte van het onderwijs van de kinderen. Geschreven door Quinta Brunson die ook in de serie schittert, meest recent te zien in de Emmy-genomineerde serie 'A Black Lady Sketch Show.'

1 juni

FIRE ISLAND [18+]

De moderne romantische komedie 'Fire Island' van Andrew Ahn speelt zich af in de iconische Pines en biedt een diverse en multiculturele kijk op LHBTIQ+ en romantiek. Geïnspireerd door de tijdloze avonturen van Jane Austens klassieker 'Pride and Prejudice', gaat het verhaal over twee beste vrienden (Joel Kim Booster en Bowen Yang) die met de hulp van goedkope rosé en hun eclectische vriendenkring een legendarisch zomeravontuur beleven.

3 juni

RISE: A FAMILY OF CHAMPIONS

Nadat ze van Nigeria naar Griekenland geëmigreerd waren, lukte het Vera en Charles Antetokounmpo nauwelijks om te overleven en hun vijf kinderen te onderhouden, en leefden ze onder continue dreiging van deportatie. Terwijl hun oudste zoon nog bij familie in Nigeria woonde, deed het gezin wanhopige pogingen om het Griekse staatsburgerschap te verkrijgen. Ze werden echter bij elke stap tegengewerkt. Als ze niet samen met de rest van het gezin souvenirs verkochten aan toeristen op de straten van Athene, speelden de broers basketbal bij een lokaal jeugdteam. Ze waren laatkomers in de sport, maar ontdekten hun grote basketbaltalent en werkten hard om sporters van wereldklasse te worden. Met behulp van een agent werd Giannis in 2013 geselecteerd voor de NBA. Dit veranderde niet alleen zijn leven, maar dat van zijn hele familie.

24 juni

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S2 [16+]

Na de schokkende dood van Arconia Board President Bunny Folger, racen Charles,Oliver & Mabel om haar moordenaar te ontmaskeren. Er volgen echter drie (ongelukkige) complicaties - het trio wordt publiekelijk betrokken bij de moord op Bunny, zijn nu het onderwerp van een concurrerende podcast, en hebben te maken met een stel New Yorkse buren die allemaal denken dat ze een moord hebben gepleegd.

28 juni

PRIDE MONTH OP DISNEY+

Vier Pride Month op Disney+! Deze maand komen er heel wat nieuwe films en shows met LGBTQ+-personages en -verhalen op de service. 'Fire Island', een moderne romantische komedie geïnspireerd op 'Pride and Prejudice' met Joel Kim Booster en Bowen Yang in de hoofdrol, gaat in première op 3 juni. Later die maand beantwoordt het langverwachte derde en laatste seizoen van 'Love, Victor' de ultieme vraag van de fans. Daarbovenop hebben abonnees toegang tot enkele van de meest inspirerende verhalen van LGBTQ+-acteurs, -regisseurs en -producers, waaronder 'POSE', 'Pride' en 'OUT'.