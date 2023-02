Ontdek de nieuwe originele serie 'Alaska Daily' op Disney+

De nieuwe originele serie 'Alaska Daily' is vanaf nu exclusief te streamen op Disney+, met wekelijks een nieuwe aflevering.

'Alaska Daily' is gecreëerd door Tom McCarthy voor 20th Television en vertelt het verhaal van Eileen Fitzgerald (Hilary Swank), een journaliste die recent uit de gratie is gevallen na een professionele fout en haar drukke leven in New York achter zich laat. Ze gaat aan de slag bij een dagblad in Anchorage, waar ze op zoek gaat naar persoonlijke en professionele verlossing.

In 'Alaska Daily' schitteren ook Jeff Perry als Stanley Cornik, Matt Malloy als Bob Young, Meredith Holzman als Claire Muncy, Grace Dove als Rosalind 'Roz' Friendly, Pablo Castelblanco als Gabriel Martin, Ami Park als Jieun Park en Craig Frank als Austin Greene.

Tom McCarthy is de bedenker en uitvoerend producent van 'Alaska Daily'. Hilary Swank, Melissa Wells, Bert Salke (co-lab21), Kyle Hopkins (Anchorage Daily News) en Ryan Binkley (Anchorage Daily News) zijn uitvoerende producenten van de serie. Rae Baron is co-producent. 'Alaska Daily' is geproduceerd door 20th Television.