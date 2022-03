Vrijdag 25 maart zie je singer-songwriter Olivia Rodrigo in haar nieuwe originele film, 'Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U' exclusief op Disney+.

Voor de eerste keer neemt Olivia het publiek mee op een road trip van Salt Lake City, waar ze begon met het schrijven van haar triple-platina Geffen Records debuutalbum 'SOUR', naar Los Angeles. Onderweg vertelt Rodrigo over de herinneringen aan het schrijven en creëren van haar recordbrekende debuutalbum en deelt ze haar gevoelens als jonge vrouw op een specifiek moment in haar leven. Door middel van nieuwe live arrangementen van haar songs, intieme interviews en nooit eerder vertoonde beelden van het maken van het album, kan het publiek haar volgen op een filmische reis die het verhaal van 'SOUR' verkent.

'Dit is een unieke filmervaring waar fans voor het eerst kunnen zien hoe haar album tot stand kwam en waarom het zo'n persoonlijke reis was voor Olivia', zei Ayo Davis, president, Disney Branded Television. 'Dit is niet per se een concertfilm, maar echt een kans om uit de eerste hand te ervaren hoe Olivia Rodrigo één van de grootste muzieksterren van dit moment werd - en een kans om haar de nummers van SOUR te zien uitvoeren zoals nooit tevoren.'

''Driving Home 2 U' is zo'n unieke en frisse benadering van een muziekfilm, en dat is precies wat we van Olivia zijn gaan verwachten', aldus John Janick, voorzitter van Interscope Geffen A&M en Interscope Films. 'Het is een authentieke blik in haar creatieve proces, haar ongelooflijke drive en wie ze is als artiest en als persoon. We zijn zo trots dat we deze film samen met Supper Club hebben geproduceerd en zijn dolblij dat het een thuis heeft gevonden op Disney +.'

'Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U' is een Disney+ originele film van Disney Branded Television, geregisseerd door Stacey Lee en geproduceerd door Interscope Films en Supper Club.

Olivia Rodrigo

Met de komst van haar recordbrekende, viervoudig platina debuutsingle 'Drivers License', onthulde de alom geprezen singer-songwriter Olivia Rodrigo de enorme kracht van haar rauwe zelfexpressie-en cementeerde uiteindelijk haar status als de meest veelbelovende jonge artiest met de release van haar eerste full-length album, SOUR - nu uit op Geffen Records.

Uitgeroepen tot het #1 Album van 2021 door Rolling Stone en een van de Beste Albums van 2021 door de New York Times, belandde SOUR bovenaan verschillende Billboard eindejaarslijsten waaronder de top Global 200 Artist, top Overall New Artist, top Hot 100 Artist, top Hot 100 Female Artist, en top Hot 100 Songwriter. Als klap op de vuurpijl won Rodrigo 'New Artist of the Year' bij de 2021 American Music Awards en kreeg ze zeven nominaties voor de 2022 Grammy® Awards. Daarmee is ze de op één na jongste artiest in de geschiedenis van de Grammy® Awards die in hetzelfde jaar in elk van de vier grote categorieën nominaties scoort. Rodrigo's LP SOUR, die nu RIAA Double Platinum Certified is, debuteerde bij de release op nummer 1 in de Billboard 200. Bij de release scoorde SOUR de meeste U.S. audiostreams van een vrouwelijk debuutalbum ooit en brak het record voor het meest gestreamde album in een week door een vrouwelijke artiest in de geschiedenis van Spotify met meer dan 385 miljoen wereldwijde streams. Het album leverde twee #1 nummers op: 'Drivers License' (4x Platinum) en 'Good 4 U' (3x Platinum). Alle 11 nummers van het album stonden in de top 30 van Billboard's Hot 100, waardoor Rodrigo de eerste vrouwelijke artiest is, en de vierde act in het algemeen, die tegelijkertijd 11 of meer nummers in de top 30 heeft staan.

Op SOUR toont Rodrigo haar ongelooflijke talent om complexe emoties te vangen in indrukwekkende popsongs. Het album is volledig mede geschreven door Rodrigo en belichaamt een minimalistische maar betoverende vorm van alt-pop, waarbij elk nummer draait om haar prachtig gedetailleerde verhalen en onvergetelijk originele vertelstem. SOUR is een verzameling songs die haar onbetwistbare durf en songwriterscapaciteiten ten volle weerspiegelen.