Oktober is History Month op National Geographic

Als history liefhebber ben je de hele maand oktober aan het juiste adres bij National Geographic. Het is dan namelijk History Month op National Geographic.

Hier komen de hele maand de beste geschiedenis programma's voorbij. Van 'Drain The Oceans' tot 'Greatest Treasures of the Ancient World'. Maar ook de succesvolle series 'Lost Cities with Albert Lin' en 'Buried Secrets of the Bible with Albert Lin' zijn te zien als onderdeel van de History Month.

Vanaf 5 oktober: 'Drain the Oceans' S3 - elke maandag t/m vrijdag om 20.00 uur.

Elke maandag en donderdagavond themaprogrammering van 21.00 tot 23.00 uur op National Geographic.

Nieuw seizoen 'Food Factory'

Heb je altijd al willen weten hoe ons eten wordt geproduceerd? Een relevant onderwerp in de huidige samenleving krijgt een interessant kijkje achter de schermen! Achter elke zak chips, ieder blikje bier en ieder brood zit een enorme geïndustrialiseerde productielijn. Ontdek hierdoor de wondere wereld achter onze dagelijkse levensbehoefte.

Elke werkdag om 19.00 uur op National Geographic.

Speciale programmering op Werelddierendag

Elk jaar is 4 oktober de dag waarop dieren overal ter wereld in het zonnetje worden gezet. Vaak betekent dit een extra speeltje of een langere wandeling voor onze zorgeloze viervoeters thuis. Oorspronkelijk werd 'Werelddierendag' in 1931 uitgeroepen door een groep ecologen in Florence, om meer aandacht te vragen voor ernstig bedreigde diersoorten. De datum werd zo bepaald omdat deze samenvalt met de feestdag van Franciscus van Assisi – beschermheilige van álle dieren. Werelddierendag 2020 vieren we op National Geographic met een marathon van dierenprogramma’s waaronder een dosis Cesar Milan!

'Cesar to the Rescue'

De hondenfluisteraar is helemaal in zijn element als hij honden én mensen mag heropvoeden. Ditmaal ziet hij het groot en deelt hij zijn kennis in verschillende wijken. Iedere week reist hij af naar een andere buurt die dringend hulp nodig heeft. Of het nu een verwende chihuahua is die zich misdraagt in het familiebedrijf of een agressief mormel dat angst zaait in de hele buurt, Cesar gebruikt zijn buitengewone expertise om de honden en de maatschappij weer in balans te brengen.

'Cesar Millan's Dog Nation'

Cesar Millan gaat op tournee! Hij reist van stad naar stad in heel Amerika. Zijn missie? Hondenliefhebbers helpen met eenvoudige tips en oplossingen voor lastige hondenproblemen. Tegelijkertijd brengt hij verhalen over de vele helden in onze Dog Nation. Samen met zijn zoon Andre trekt hij met een camper van Washington D.C. naar de zonnige stranden in Californië. Tijdens hun shows helpen ze live honden en hun baasjes. Een Chihuahua met een stofzuigerobsessie en een hongerige Rottweiler met slechte tafelmanieren passeren de revue. Cesar helpt ook leden van Dog Nation met grotere problemen, zoals een baasje met PTSS in Washington, wiens diensthond een belangrijk onderdeel is van zijn behandeling. En tenslotte brengt Cesar ook verhalen over de grote helden van Dog Nation: mensen die een echt verschil maken, zoals de hondenredders in Tijuana, die vechten tegen het gigantische zwerfhondenprobleem. Cesars liefde voor honden en hun baasjes maakt van deze Dog Nation een groot succes!

De hele dag op zaterdag 4 oktober op National Geographic.