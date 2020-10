Nu te zien op Prime Video: 'The Americans'

De serie speelt zich af in de jaren tachtig met de Koude Oorlog als achtergrond. Het drama gaat over het complexe huwelijk van twee KGB spionnen die zich voordoen als Amerikanen.

Ze verzamelen gegevens bij hun infiltraties in de politieke wereld van Washington D.C., kort nadat Ronald Reagan is verkozen tot president. Deze gegevens geven ze door aan hun KGB contactpersoon. Het stel is inmiddels getrouwd en samen hebben ze twee kinderen die niets weten van hun afkomst en de achtergrond van hun ouders.

'The Americans' is een FX original serie.