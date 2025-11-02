November bij Comedy Central: lekker lachen om grote premières en nieuwe afleveringen

Op Comedy Central vind je deze november een bomvolle programmering vol hilarische, hartverwarmende en spraakmakende films en series. Van grote premières tot gloednieuwe afleveringen van publieksfavorieten: kijkers kunnen zich verheugen op een maand vol onvergetelijk entertainment.

'IF (Imaginary Friends)': TV-première

Zaterdag 1 november om 21.00 uur

Comedy Central trapt de maand november af met de exclusieve televisiepremière van 'IF (Imaginary Friends)'. Deze fantasierijke en ontroerende komedie, geregisseerd door John Krasinski en met Ryan Reynolds in de hoofdrol, neemt je mee in de magische wereld van vergeten denkbeeldige vriendjes. Het is een de perfecte feelgood film: een absolute aanrader voor gezinnen en liefhebbers van hartverwarmende humor.

'English Teacher': nieuwe serie

Elke maandag om 20.30 uur

Elke maandag in november kijk je naar 'English Teacher', de scherpe nieuwe serie over een sarcastische leraar Engels die zich staande probeert te houden in de chaos van het middelbare schoolleven. In deze hilarische en verfrissende serie probeert Evan Marquez, een uitgesproken docent Engels op een Amerikaanse middelbare school, zich te redden tussen lesvoorbereidingen, persoonlijke drama’s en de dagelijkse tienerchaos. Ondertussen navigeert hij door actuele thema’s zoals klimaatverandering en de verslaving aan mobiele telefoons onder leerlingen. 'English Teacher' is gemaakt door Brian Jordan Alvarez, die ook de hoofdrol speelt. De serie brengt je een avond vol lachen én onverwachte emotie en biedt een frisse, onbevreesde kijk op het leven van de mensen voor het schoolbord.

'South Park': nieuw seizoen

Vanaf zaterdag 8 november om de week op zaterdag om 20.30 uur

'South Park' keert terug met gloednieuwe afleveringen die net zo gedurfd, scherp en controversieel zijn als altijd. Geen enkel onderwerp blijft onbesproken: deze iconische animatieserie blijft provoceren en levert messcherpe satire. Verwacht meer humor, meer satire en – zoals altijd – een flinke dosis chaos.