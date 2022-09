Nieuwe serie 'The Lord of The Rings: The Rings of Power' vanaf vrijdag bij Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2022

Prime Video's 'The Lord of The Rings: The Rings of Power' brengt voor de allereerste keer de heroïsche legendes van het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde tot leven.