Nieuwe serie 'The Airport: Warsaw' op Discovery

Met 190.000 vliegbewegingen en 18 miljoen passagiers per jaar, geldt de luchthaven van Warsaw Chopin Airport als verreweg het grootste vliegveld van Polen.

Niet minder dan 9000 medewerkers werken in 30 verschillende beroepen om de 46 vliegmaatschappijen op tijd te laten binnenkomen en vertrekken. Het is een strak geleide organisatie waar één kleine fout al tot grote vertragingen kan leiden, of erger.

In de nieuwe serie 'The Airport: Warsaw' is van dichtbij te zien hoe deze immense luchthaven opereert en hoe het personeel zorgt voor de veiligheid en het comfort van de miljoenen reizigers. De camera’s krijgen toegang tot plekken waar normaal niemand anders mag komen, om zo te laten zien hoe een moderne luchthaven functioneert. Hoe passagiers zonder problemen kunnen inchecken met hun bagage, hoe smokkelaars worden opgespoord en tegengehouden en hoe vervolgens de vliegtuigen veilig kunnen vetrekken en landen.

'The Airport: Warsaw', vanaf vrijdag 4 september om 15.15 uur op Discovery.