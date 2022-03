Nieuwe serie 'RICO: Dream Big' vrijdag in première op Prime Video

De Dutch Amazon Original docu-serie 'RICO: Dream Big' volgt de wereldkampioen kickboksen, Rico Verhoeven, terwijl hij zich bezint op het volgende hoofdstuk in zijn carrière.

Wanneer je behoort tot de absolute wereldtop, ongekend gedisciplineerd en gestructureerd leeft dan is de druk hoog om op dat level te blijven. Dit vraagt om focus. Rico wil, als topsporter op het hoogste niveau, bewijzen dat kickboksen op dat niveau samen kan gaan met nieuwe dromen. Met zijn torenhoge ambities op het gebied ondernemerschap, een perfecte vader zijn en doorbreken als acteur lijkt hij op een kruispunt in zijn leven te staan. Of kan dit ook allemaal samengaan? Lukt het Rico om de ongeslagen wereldkampioen te blijven en daarnaast een glansrijke filmcarrière in Hollywood op te bouwen?

'Op een cruciaal keerpunt in mijn leven onthult deze documentaire hoe het echt is om in mijn schoenen te staan. Anderhalf jaar lang werd elk moment van mijn leven vastgelegd - van de slopende trainingen en blessures als sporter, tot de glamoureuze levensstijl in LA, en hoe het leven van mij en mijn familie er achter gesloten deuren echt uitziet. Het opbouwen van een nieuwe carrière vanuit het niets is een van de grootste uitdagingen geweest die ik ooit ben aangaan, en deze documentaire is een ongelooflijke kans geweest om die reis met iedereen te delen', aldus Rico Verhoeven.

De vierdelige Amazon Original docu-serie gaat op vrijdag 4 maart in première en is exclusief beschikbaar op Prime Video. 'RICO: Dream Big' is geproduceerd door NewBe.