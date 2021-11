Nieuwe serie 'Plane Crash Recreated' op Discovery

Hoewel vliegen nog altijd een van de veiligste manieren van vervoer is, wordt de wereld toch af en toe opgeschrikt door een ernstig ongeluk. De nieuwe serie 'Plane Crash Recreated' bootst enkele catastrofale crashes na in een simulator om na te gaan of het ongeluk voorkomen had kunnen worden en hoe?

Met een team van zeer bekwame testpiloten en een eigen geavanceerde vluchtsimulator, wordt de extreme spanning in de cockpit getoond waarbij de testpiloten in een fractie van een seconde beslissingen moeten nemen over leven of dood. De ongelukken worden nagebootst aan de hand van de informatie die voorhanden is uit de zwarte doos en op basis van gesprekken met experts, ooggetuigen en overlevenden die het geluk hadden om het verhaal na te kunnen vertellen.

In de eerste aflevering wordt ingezoomd op Turkish Airlines vlucht 1951, die in 2009 neerstortte voor de Polderbaan van Schiphol. Overlevenden vertellen hun verhaal over het ontsnappen uit de wrakstukken van de Boeing 737. Hadden de piloten met de kennis van nu anders kunnen handelen of was het ongeluk onvermijdelijk?

'Plane Crash Recreated', vanaf woensdag 17 november om 20.30 uur op Discovery.