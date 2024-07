Nieuwe serie 'On the Roam' op Discovery

Jason Momoa is een roamer. De acteur (o.a. 'Game of Thrones') houdt ervan om rond te trekken en mensen te ontmoeten met een speciale passie in het leven die hij zelf ook heeft.

En dan vooral op het gebied van muziek, film, fotografie, auto’s en zijn allergrootste liefde: vintage motoren.

In de achtdelige serie 'On the Roam' volgen we hem op zijn tocht als hij zich laat inspireren in het maken van enkele bijzondere items – zoals remakes van een zeldzame Harley en van een originele Gibson. In de eerste aflevering maakt hij zo’n Harley na op een even lumineuze als krankzinnige manier. Hij koopt een originele DAH uit de jaren dertig, waarna bevriende monteurs hem stuk voor stuk uit elkaar halen, de onderdelen laten scannen en namaken om er vervolgens zo drie identieke motoren van te bouwen. En dan komt de ultieme beloning: een echte hill climb met zijn vrienden, zoals dat in de jaren dertig veel werd gedaan. Het is een emotioneel slotstuk van een bijzondere reis door de historie van het motorracen. En er komen nog meer bijzondere reizen van deze reislustige roamer.

'On the Roam', vanaf zaterdag 20 juli om 20.30 uur op Discovery.