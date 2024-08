Nieuwe serie 'Me Or The Menu' op TLC

Zestig procent van alle restaurants mislukt uiteindelijk, net als vijftig procent van alle huwelijken. Toch zijn er koppels die beide statistieken tarten door samen een restaurant te beginnen.

In de nieuwe serie 'Me Or The Menu' volgen we vier van deze durfallen die hun relatie op het spel zetten voor de droom van een eigen restaurant. Zoals Kathleen die naast haar baan een foodtruck runt met haar man Nate. Het liefst wil ze fulltime chef worden in haar eigen restaurant, maar ze heeft twijfels of dat wel met Nate kan, aangezien die minder affiniteit heeft met koken en het vooral voor zijn vrouw doet.

De 46-jarige Randi zit al 25 jaar in de horeca en runt sinds elf maanden zijn eigen restaurant dat mede gefinancierd is door zijn vrouw Jeanette. De reviews zijn lovend, maar het is wel non-stop werken om de torenhoge investeringen terug te kunnen verdienen. Jeanette support haar hardwerkende man, maar zou ook wel weer eens een avondje samen willen zijn. James en Jessica zitten in een vergelijkbare situatie. Al hun geld gaat naar het restaurant dat James twee maanden geleden gestart is, ook het geld dat ze verdient met haar eigen baan.

Tot slot staat ex-militair Nicole op het punt om haar eigen zaak Greenio’s te beginnen met gezonde voeding. Haar man Alan helpt haar graag, maar heeft moeite met het idee dat zij dan zijn baas is, zeker omdat hij dat vanuit zijn Pakistaanse cultuur niet gewend is. Is dit een recept voor een gezonde bedrijfsvoering of voor een relationele ramp?

'Me Or The Menu', vanaf zaterdag 17 augustus om 19.00 uur op TLC.