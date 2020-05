Nieuwe serie 'Little Voice' vanaf 10 juli te zien op Apple TV+

© Apple Inc. 2020

Apple maakte maandag de releasedatum bekend van 'Little Voice', een fris, intens-romantisch verhaal van het bekroonde team van J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson. De serie gaat wereldwijd in première bij Apple TV + op vrijdag 10 juli.

Een liefdesbrief aan de diverse muzikaliteit van New York met Brittany O'Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson en Chuck Cooper. 'Little Voice' volgt Bess King, (O'Grady) een unieke getalenteerde performer die worstelt om haar dromen waar te maken terwijl ze door afwijzing, liefde en ingewikkelde familieproblemen navigeert. Met originele muziek van Grammy en Tony Award genomineerde Sara Bareilles is dit een verhaal over het vinden van je authentieke stem - en de moed om die te gebruiken.

'Little Voice' is geproduceerd door J.J. Abrams 'Bad Robot Productions in samenwerking met Warner Bros. Television. J.J. Abrams ('Star Wars: The Force Awakens', 'Star Trek', 'Lost'), Sara Bareilles, Jessie Nelson ('I Am Sam', 'Stepmom', 'Waitress') en Ben Stephenson ('Westworld') zijn uitvoerende producenten. Nelson schreef en regisseerde ook de eerste aflevering.

De nieuwe serie wordt toegevoegd aan een reeks bekroonde en succesvolle originele series op Apple TV +, waaronder 'Defending Jacob', 'Mythic Quest: Raven's Banquet' en de Golden Globe genomineerd en Critics Choice en SAG bekroonde serie 'The Morning Show'; evenals de binnenkort te verschijnen geanimeerde muzikale comedyserie 'Central Park' van Emmy Award-winnaar Loren Bouchard, 'Frozen' Grammy-winnaar Josh Gad en Emmy-winnaar Nora Smith; 'Dear...', een nieuwe docuserie van Emmy en Peabody Award-winnaar R.J. Messenmaker; documentaire film 'Dads' van regisseur Bryce Dallas Howard; en 'Greatness Code', een nieuwe docuserie die onvertelde verhalen van de grootste atleten ter wereld belicht.