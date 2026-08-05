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Nieuwe serie 'Home Town: Inn This Together' op HGTV

woensdag 5 augustus 2026
Foto: © HGTV 2026

Renovatie-experts Ben en Erin Napier hebben de afgelopen tien jaar tientallen historische woningen in hun woonplaats Laurel, Mississippi gerenoveerd. Daarmee willen ze het ooit zo bruisende stadje stap voor stap zijn oude glorie teruggeven.

In de nieuwe serie 'Home Town: Inn This Together' helpen Ben en Erin drie hechte vrienden met hun grootste renovatieproject ooit: het opknappen van het vervallen hotel in het centrum van Laurel.


Het pand uit 1930 heeft een oppervlakte van bijna 2000 vierkante meter en moet worden omgebouwd tot een boetiekhotel met 29 kamers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het gebouw is volledig gestript en zelfs van de lift is niet meer dan een lege schacht over. Toch zijn ze ervan overtuigd dat een hotel het ontbrekende puzzelstukje is in hun missie om Laurel nieuw leven in te blazen en meer bezoekers naar de stad te trekken. Maar kunnen ze dit megaproject ook binnen de geplande negen maanden afkrijgen?

'Home Town: Inn This Together', vanaf donderdag 6 augustus om 20.30 uur op HGTV.

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