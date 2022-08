Nieuwe serie 'Gem Hunters Down Under' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2022

De nieuwe serie 'Gem Hunters Down Under' volgt het werk van een bonte groep edelsteenjagers diep in de Outback van Australië. Van de gelukkige hobbyist tot de meest geharde veteraan – het is erop op eronder in hun verslavende zoektocht naar rijkdom.