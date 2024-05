Nieuwe serie 'Down Home Fab' op TLC

Chelsea en Cole DeBoer schudden de interieurwereld op met gedurfde ontwerpen in de nieuwe serie 'Down Home Fab'. Het designduo uit South Dakota houdt ervan om hun cliŽnten uit hun comfortzone te halen door een renovatie net even wat anders te doen dan wat standaard is.

Denk koeienvellen op de grond, zwarte keukenkastjes en elementen van goud en koper. Chelsea is de gedurfde designer voor wie niks te gek is – en die haar eigen stijl omschrijft als ‘South Dakota Glam’ – Cole is de projectmanager en aannemer die het allemaal mogelijk moet maken. Samen zijn ze getrouwd en hebben ze vier kinderen, van wie de oudste uit een eerdere relatie van Chelsea. Hun eerste klant is de weddingplanner van hun eigen bruiloft die haar gewone woning een look wil geven die een stuk spannender is dan wat het nu is. Laat dat maar aan Chelsea over, die niet schroomt om de piano zwart te verven en een vloerbedekking van antiloopprint in de zithoek te leggen. Merkwaardig? Wacht maar tot je het totale plaatje ziet en laat je net zo positief verrassen als de eigenaren van het huis.

'Down Home Fab', vanaf zondag 12 mei om 19.00 uur op TLC.