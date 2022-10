Nieuwe serie 'Aussie Gold Hunters: Mine SOS' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2022

Goud zoeken lijkt soms zo eenvoudig: beetje graven, beetje zeven en de goudklompjes lachen je toe. Maar lang niet elke goudzoeker is even succesvol. Zeker in het uitgestrekte Australië is het zoeken naar een speld in een hooiberg en talloze goudzoekers worstelen dan ook om hun hoofd boven water te houden – zelfs al vinden ze af en toe wel wat goud.