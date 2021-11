Nieuwe serie 'Always Jane' is vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Jane woont met haar familie op het platteland van New Jersey en moet, zoals elke tiener, een evenwicht zien te vinden tussen vrienden, familie en school. Hoewel het huidige politieke en sociale klimaat misschien niet de makkelijkste tijd lijkt voor een transgender tiener om op te groeien, heb je haar familie, de Nourys, nog niet ontmoet.

Zij vinden humor in het dagelijks leven, terwijl Jane haar zinnen zet op een leven buiten haar familie. Alle vier afleveringen van 'Always Jane' gaan op vrijdag 12 november in première op Prime Video.

'Always Jane' is een productie van Amazon Studios, Mutt Film, en Union Editorial. Jonathan C. Hyde regisseerde de serie en was samen met James Haygood en Michael Raimondi ook uitvoerend producent. Mutt Film's Beth George en Shannon Lords-Houghton en Jane Noury waren ook uitvoerend producent, terwijl Katherine LeBlond als producent fungeerde.