Nieuwe reeks afleveringen van 'Expedition X' op Discovery

Het is een van de bekendste griezelverhalen uit de geschiedenis: de Bell Witch. Begin 19e eeuw zou ene John Bell een hondachtige beest hebben gezien met rode gloeiende ogen.

Nadat hij erop geschoten had, verdween het in het niets, maar sindsdien werden hij en zijn gezin geterroriseerd door mysterieuze geluiden, spookachtige aanrakingen met uiteindelijk de dood van John Bell tot gevolg. Feit of fictie? Feit is dat het plaatsje de laatste tijd weer te maken heeft met griezelige verschijningen die lijken op ditzelfde monster.

Is de Bell Witch terug? Josh Gates wil het weten en stuurt Phil Torres en Jessica Chobot naar het gebied om eigenhandig de boze heks op te sporen. Phil is een nuchtere wetenschapper die alleen iets gelooft als hij bewijs heeft, Jessica denkt dat er meer is tussen hemel en aarde en sluit niet snel iets uit. Ze dalen onder meer af in een donkere grot waar de Bell Witch gezien zou zijn. Het wordt een onderneming die ze niet snel zullen vergeten.

Deze griezelige zoektocht is de eerste van de nieuwe reeks van 'Expedition X' waar Josh, Phill en Jessica op zoek gaan naar mysterieuze zaken en waar ze het onverklaarbare proberen te verklaren.

'Expedition X', vanaf vrijdag 23 juli om 20.30 uur op Discovery.