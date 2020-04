Nieuwe Netflix-hype 'Tiger King' krijgt extra aflevering

Goed nieuws voor de fans van de populaire Netflix-documentaire 'Tiger King'. De makers pakken uit met een gloednieuwe en extra aflevering. Dat maakte Jeff Lowe, baas van de dierentuin die centraal staat in de reeks, bekend op Twitter.

'Tiger King' is een documentaire die zich afspeelt in een zoo in de Amerikaanse staat Oklahoma en vertelt het verhaal van uitbater Joe Exotic en zijn zakenpartner Jeff Lowe. In geen tijd groeide de serie uit tot een enorme hype met kijkers over de hele wereld. Reden genoeg voor de makers om het niet bij zeven afleveringen te houden.



De nieuwe aflevering werd afgelopen zondag opgenomen en is in de loop van deze week te zien op Netflix. Intussen roepen de makers de fans op om de maatregelen in verband met de coronavirus te respecteren.



Bron: Het Nieuwsblad