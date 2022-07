Nieuwe dramaserie 'Black Bird' start vrijdag op Apple TV+

Apple TV+ lanceert vrijdag 'Black Bird', een nieuwe psychologische thriller van zes afleveringen, geïnspireerd op actuele gebeurtenissen. De cast bestaat uit Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear en Ray Liotta.

Wanneer Jimmy Keene (Taron Egerton), de zoon van een middelbare schoolvoetballer en gedecoreerde politieman, wordt veroordeeld tot 10 jaar in een minimaal beveiligde gevangenis krijgt hij de keuze van zijn leven: een maximaal beveiligde gevangenis ingaan voor criminelen en bevriend raken met de vermoedelijke seriemoordenaar Larry Hall (Paul Walter Hauser), of blijven waar hij is en zijn volledige straf uitzitten zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.

Keene realiseert zich al snel dat zijn enige uitweg is om een ​​bekentenis uit te lokken en uit te zoeken waar de lichamen van verschillende jonge meisjes zijn begraven voordat Halls beroep wordt aangenomen. Maar spreekt deze vermoedelijke moordenaar de waarheid? Of is het gewoon een ander verhaal van een seriële leugenaar? In dit dramatische en boeiende verhaal wordt hulp ingeroepen van de mensen die achter de tralies zijn gezet om de mysteries op te lossen.

Aflevering 1

Jimmy Keene leeft in de fast lane - totdat hij een gevangenisstraf van 10 jaar krijgt. Achter de tralies wordt hij benaderd over een deal met als hoge inzet: de vrijheid.