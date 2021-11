Nieuwe docuserie 'The Beatles: Get Back' exclusief op Disney+

Donderdag start de driedelige docuserie 'The Beatles: Get Back'. De originele docuseries van Disney+ wordt geregisseerd door Peter Jackson en bstaat volledig uit nooit eerder vertoonde, gerestaureerde beelden, biedt het de meest intieme en eerlijke blik in het creatieve proces en de relatie tussen John, Paul, George en Ringo ooit gefilmd.

Geregisseerd door drievoudig Oscar®-winnende filmmaker Peter Jackson ('The Lord of the Rings'-trilogie, 'They Shall Not Grow Old'), neemt 'The Beatles: Get Back' het publiek mee terug in de tijd naar de opnamesessies van de band in januari 1969 , dat een cruciaal moment in de muziekgeschiedenis werd. De docuserie toont het creatieve proces van The Beatles terwijl ze proberen 14 nieuwe nummers te schrijven ter voorbereiding op hun eerste liveconcert in meer dan twee jaar. Geconfronteerd met een bijna onmogelijke deadline, worden de sterke vriendschapsbanden tussen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr op de proef gesteld.

De docuserie is samengesteld uit bijna 60 uur ongeziene beelden die in 21 dagen zijn opgenomen, geregisseerd door Michael Lindsay-Hogg in 1969, en meer dan 150 uur ongehoorde audio, waarvan het grootste deel al meer dan een halve eeuw in een kluis is opgesloten.

Peter Jackson is de enige persoon in 50 jaar die toegang heeft gekregen tot deze Beatles-schatkamer, die nu allemaal schitterend is gerestaureerd. Wat naar voren komt is een ongelooflijk intiem portret van The Beatles, dat laat zien hoe ze, met hun rug tegen de muur, nog konden vertrouwen op hun vriendschap, goede humeur en creatieve genialiteit. Terwijl plannen ontsporen en relaties op de proef worden gesteld, worden enkele van 's werelds meest iconische nummers gecomponeerd en uitgevoerd.

De docuserie bevat - voor het eerst in zijn geheel - het laatste live optreden van The Beatles als groep, het onvergetelijke dakconcert op Savile Row in Londen, evenals andere nummers en klassieke composities die op de laatste twee albums van de band, Abbey Road en Laat maar zo.

Een opwindende nieuwe samenwerking tussen The Beatles en Peter Jackson, gepresenteerd door The Walt Disney Studios in samenwerking met Apple Corps Ltd. en WingNut Films Productions Ltd., 'The Beatles: Get Back' wordt geregisseerd door Peter Jackson, geproduceerd door Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen en Jonathan Clyde, met Apple Corps' Jeff Jones ('Eight Days a Week') en Ken Kamins ('The Hobbit'-trilogie) als uitvoerende producenten. Jabez Olssen ('Rogue One: A Star Wars Story') fungeert als editor van de film, de muzieksupervisor is Giles Martin ('Rocketman'), Michael Hedges ('The Adventures of Tintin') en Brent Burge ('The Hobbit'-trilogie ) dienen als de mixers voor het opnieuw opnemen van de serie, en de muziek wordt gemixt door Giles Martin en Sam Okell ('Yesterday').

'The Beatles: Get Back', 25, 26 en 27 november 2021, exclusief op Disney+.