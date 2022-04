Nieuwe docuserie 'Make Or Break' op Apple TV+ volgt beste surfers ter wereld

Apple TV+ lanceert vrijdag de nieuwe docuserie 'Make or Break' die een kijkje achter de schermen biedt bij 's werelds beste surfers die strijden om de wereldtitel tijdens de World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Het eerste seizoen van 'Make or Break' brengt vanaf vrijdag internationaal erkende surfers in de schijnwerpers en bevat nooit eerder vertoonde interviews met:

- 11-voudig wereldkampioen en 56-voudig winnaar van de carrièrezege Kelly Slater

- Zevenvoudig wereldkampioen Stephanie Gilmore

- Drievoudig wereldkampioen Gabriel Medina

- Tweevoudig wereldkampioen Tyler Wright

- 2019 Wereldkampioen en Olympisch gouden medaillewinnaar Italo Ferreira

- Olympiër Tatiana Weston-Webb 2021 2021

Andere opmerkelijke surfers in 'Make or Break' zijn Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence, Filipe Toledo, Kanoa Igarashi, Matt McGillivray, Isabella Nichols en Jack Robinson.

'Make or Break' biedt toegang achter de schermen en een intieme duik in de ambities, uitdagingen, prestaties en persoonlijke levens van de surfers die strijden om deel uit te maken van de elite 2021 WSL CT voor heren en dames, en neemt kijkers mee op een reis naar prachtige surflocaties over de hele wereld. De serie volgt de competitie van 2021 en navigeert terwijl de competitie reageert op de wereldwijde pandemie, terwijl de dynamische surfcultuur wordt onderzocht, samen met actuele problemen, waaronder diversiteit, mentale gezondheid en de fysieke impact van de sport.

'Make or Break' is vanaf vrijdag 29 april te zien op Apple TV+.