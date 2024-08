Nieuwe documentaireserie 'Cowboy Cartel' in première op Apple TV+

Apple TV+ komt met de nieuwe vierdelige documentaireserie 'Cowboy Cartel', het bijzondere verhaal van een beginnende FBI-agent die de zaak oploste van een van Mexico's meest meedogenloze kartels, Los Zetas, en de miljoenenverslindende witwasoperatie die ze runden in het hart van de Amerikaanse Quarter Horse-rennen.

'Cowboy Cartel' is het ongelooflijke waargebeurde verhaal van de onwaarschijnlijke held Scott Lawson, een beginnende FBI-agent uit landelijk Tennessee, wiens onderzoek de gebroeders Treviño, de leiders van Los Zetas, een van de machtigste kartels in Mexico, ten val bracht. Terwijl de Treviño's duizenden terroriseerden in hun jacht op macht, geld en invloed, riskeerde Lawson zijn leven met een ingeving: hij volgde de transacties van hun broer met renpaarden in de Verenigde Staten, infiltreerde in het dodelijke kartel en bracht hun internationale witwasoperaties aan het licht.

'Cowboy Cartel' bevat voor het eerst interviews met FBI-agent Scott Lawson, die de zaak oploste; IRS-agent Steve Pennington; Irving politieagenten Steve Junker, Brian Schutt en Kim Williams; Assistant United States Attorney Doug Gardner; Pulitzer Prize-winnende New York Times journalist Ginger Thompson; en Joe Tone, de auteur van 'Bones: Brothers, Horses, Cartels, and the Borderland Dream' en vele anderen.

De serie gaat wereldwijd in première op 2 augustus 2024 op Apple TV+.