Nieuwe 'Docu Night' op National Geographic

National Geographic gelooft dat prachtige en uitzonderlijke verhalen de kracht hebben om mensen te inspireren. Vanaf maandag 28 oktober start de zender National Geographic dan ook met een wekelijkse 'Docu Night' waarbij zowel gloednieuwe documentaires als ongekende klassiekers worden vertoond op een vast tijdstip in de week.

Verwacht een reeks van adembenemende documentaires, waarbij de zender het kwartaal start met de première van het ontroerende 'Billy & Molly: an Otter Love Story', het dit jaar met Oscar genomineerde 'Bobbi Wine: The People's President' en de onlangs met een Emmy bekroonde 'Territory'. Elke maandagavond neemt 'Docu Night' je mee op een inspirerende reis om meer achtergrond en informatie te bieden over diverse maatschappelijke onderwerpen, conflicten en gebeurtenissen uit het verleden.

In de weken na 28 oktober kun je je naast bovengenoemde titels laten meeslepen door meer indrukwekkende verhalen zoals 'Endurance', 'Fly', 'The Mission', 'Sugarcane', 'Blink', en nog veel meer.

Kijk elke maandagavond vanaf 21.30 uur naar een onvergetelijke documentaire via 'Docu Night' op National Geographic.

BILLY & MOLLY: AN OTTER LOVE STORY

Wanneer een wilde otter in nood aanspoelt op de steiger van Billy, zijn vrouw Susan en hun trouwe schaapshond Jade op de afgelegen Shetlandeilande (nabij Schotland), krijgen zij een bijzondere nieuwe huisgenoot. Deze hartverwarmende documentaire laat zien hoe liefde ons kan herinnneren aan de schoonheid van de natuur. De bijzondere vriendschap tussen mens en dier is middels deze prachtige beelden op ontroerende wijze weergegeven.

Kijk 'Billy & Molly: An Otter Love Story' op maandag 28 oktober om 21.30 uur op National Geographic.

FLY

In FLY dompelen regisseurs Shaul Schwarz en Christina Clusiau ("Shaun White: The Last Run”, ‘Immigration Nation’, het met een Emmy® Award bekroonde ‘Trophy’) de kijkers onder in de adrenalinerijke, maar gevaarlijke wereld van het BASE-jumpen. FLY is even hartverwarmend als huiveringwekkend en biedt een werkelijk ontzagwekkende kijkervaring. Hoewel het risico op verwondingen en zelfs de dood deel uitmaken van het leven dat BASE-jumpers hebben gekozen, laat FLY vooral de passie voor het leven zien van drie buitengewoon unieke liefdeskoppels. Door hen te leren kennen maakt het publiek kennis met de hechte gemeenschap van BASE jumpers; atletische avonturiers die verbonden zijn door hun gedeelde liefde voor elkaar en de opwinding van het trotseren van de zwaartekracht.

Kijk FLY op maandag 11 november om 21.30 uur op National Geographic.

SUGARCANE

'Sugarcane' werpt een confronterende blik op een van de donkerste hoofdstukken uit de Canadese geschiedenis: de ontdekking van talloze ongemarkeerde kindergraven bij voormalige residentiële scholen voor inheemse kinderen.

De documentaire volgt de impact van deze ontdekkingen op het terrein van een voormalige school. Sugarcane laat de pijn zien die nog altijd gevoeld wordt door de inheemse gemeenschappen die generaties lang het slachtoffer zijn geweest van deze tragische geschiedenis. De documentaire toont niet alleen het collectieve verdriet en realiteit van de verloren levens, maar ook de veerkracht van deze hechte en bijzondere gemeenschap.

Kijk 'Sugarcane' op maandag 9 december om 21.30 uur op National Geographic.