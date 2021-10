Nieuwe Disney+-serie 'Just Beyond' vanaf woensdag te bekijken

Woensdag start de nieuwe serie 'Just Beyond', uit de wereld van R.L. Stine', op Disney+. De anthologieserie vertelt in acht afleveringen verbazingwekkende en intrigerende verhalen over een realiteit die net iets anders is dan die we kennen. Elke aflevering ontdekt de kijker een nieuwe cast die op een verrassende reis van zelfontdekking gaat in een bovennatuurlijke wereld vol heksen, aliens, geesten en parallelle universa.