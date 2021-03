Nieuwe baanbrekende serie 'Calls' vanaf vrijdag op Apple TV +

Apple TV + lanceert vrijdag 19 maart wereldwijd de nieuwe thrillerserie 'Calls' die bestaat uit negen afleveringen. Elke episode vertelt een alleenstaand, maar superspannend, kortverhaal.

'Calls' is gebaseerd op de bruisende Franse CANAL + serie met dezelfde naam, van Timothée Hochet. De serie is een baanbrekende, meeslepende televisie-ervaring die op meesterlijke wijze audio en minimale abstracte beelden gebruikt om negen huiveringwekkende, korte verhalen te vertellen.

Elke aflevering, geregisseerd door Fede Álvarez ('Don't Breathe'), volgt een duister dramatisch mysterie dat zich ontvouwt door een reeks ogenschijnlijk banale, op zichzelf staande telefoontjes die al snel onwerkelijk worden naarmate de personages steeds meer verontrustende ervaringen beleven.

De sterrencast die is samengesteld om deze griezelige Apple Original-reeks tot leven te brengen bestaat uit Nicholas Braun ('Succession'), Clancy Brown ('The Shawshank Redemption'), Lily Collins ('Emily in Paris'), Rosario Dawson ('Jane the Virgin '), Mark Duplass (' The Morning Show '), Karen Gillan (' Avengers: Endgame '), Judy Greer (' Halloween '), Paul Walter Hauser (' Cobra Kai '), Danny Huston (' Children of Men ' ), Nick Jonas ('Jumanji: Welcome to the Jungle'), Riley Keough ('The Girlfriend Experience'), Joey King ('The Act'), Stephen Lang ('Avatar'), Jaeden Martell ('Defending Jacob') , Paola Nuñez ('Bad Boys for Life'), Pedro Pascal ('The Mandalorian'), Edi Patterson ('The Righteous Gemstones'), Aubrey Plaza ('Parks and Recreation'), Danny Pudi ('Mythic Quest'), Ben Schwartz ('House of Lies'), Aaron Taylor-Johnson ('Tenet') en Jennifer Tilly ('Family Guy').

'Calls' is een Apple Original-serie in samenwerking met CANAL +, geproduceerd door Studiocanal en Bad Hombre, en wereldwijd gestreamd in meer dan 100 landen op Apple TV +. Een Franstalige versie van de serie gaat in première op CANAL + in geselecteerde markten waar CANAL + beschikbaar is. Op geselecteerde Spaanstalige markten in Latijns-Amerika brengt Apple TV + de serie in première onder de titel 'Llamadas'.