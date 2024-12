Nieuw speciaal seizoen van 'Salvage Hunters' op Discovery

In het nieuwe en speciale seizoen van 'Salvage Hunters' neemt antiekhandelaar Drew Pritchard twee vakgenoten mee op zijn zoektocht naar bijzondere items.

De ene keer is het Viki Knot die met hem meezoekt en tevens aan nieuwe adresjes helpt, de andere keer toert hij met de bevriende antiekdealer Alister Dryburgh langs loodsen, winkels en particuliere huizen. De drie zijn in zekere zin concurrenten, maar zien zichzelf toch vooral als vakgenoten met een gedeelde liefde voor antiek. Ze helpen elkaar met het delen van hun specifieke kennis en contacten, zodat iedereen er uiteindelijk beter van wordt.

In de eerste aflevering gaan Drew en Alister naar Ierland dat een rijke geschiedenis kent in antiek. Drew is vooral geïnteresseerd in het klassieke ‘formal furniture’ uit de 18e eeuw dat volgens hem tot het beste van de wereld behoort, terwijl Alister juist meer de volkse meubels uit oude boerderijen op het oog heeft. In een gigantische loods in Portlaoise kijken ze hun ogen uit en vindt Drew naast enkele mooie meubels ook een prehistorische schedel van de uitgestorven Irish elk. Later neemt Drew zijn vriend mee naar een privaat landhuis uit 1755 dat wel wat spullen kwijt wil. Alister komt nooit op dit soort locaties en leert van Drew hoe je op een eerlijke manier zakendoet met bewoners die vaak niet precies weten wat hun items waard

'Salvage Hunters', vanaf dinsdag 17 december om 21.30 uur op Discovery.