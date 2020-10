Nieuw smaakvol programma 'Big Time Bake' op TLC

Cake boss Buddy Valastro organiseert de ultieme bakwedstrijd waarin geen tijd is voor een momentje rust. In zes uur tijd moeten vier deelnemers met hun assistent maar liefst drie heerlijke zoeternijen bakken rondom een bepaald thema.

Van een klein koekje tot een cupcake tot een stijlvolle taart die als de grande finale geldt in dit smaakvolle nieuwe programma 'Big Time Bake'. Als de deelnemers er nog aan toekomen om die af te maken. Want elke twee uur komt de jury, onder leiding van Buddy, langs om het eerdere werk te beoordelen en valt er steeds een deelnemer af.

Al het voorwerk voor de finaletaart is dan voor niets geweest. Zelfs tijdens het beoordelen van de creaties tikt de tijd door, zodat de deelnemers echt voelen hoe het is om onder enorme tijdsdruk te moeten werken, iets wat Buddy wel gewend is om te doen. De uiteindelijke winnaar verdient een welverdiende vakantietrip, waar de tijd eindelijk even stil kan staan.

'Big Time Bake', vanaf zondag 1 november om 19.00 uur op TLC.