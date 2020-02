Nieuw seizoen van 'Will & Grace' op TLC

Verrassende ontwikkelingen in het nieuwste seizoen van 'Will & Grace': Grace is zwanger! Daar komt ze bij toeval achter als ze weer thuis is na haar reis door Europa.

Grace had er totaal niet op gerekend en om het helemaal gecompliceerd te maken: ze weet zelfs niet eens wie de aanstaande vader is. Is het haar voormalige vlam Noah of haar huidige geliefde Marcus? Om erachter te komen organiseert vriendin Karen een Mamma Mia-achtige situatie met de potentiële papa’s. Ondertussen biecht ook Will op dat hij graag een kind zou willen met zijn vriend McCoy. Maar is McCoy daar echt wel klaar voor? Het levert weer een hoop hilarische én hartbrekende scenes op, in dit nieuwe, verrassende en tevens laatste seizoen van 'Will & Grace'.

'Will & Grace', vanaf zaterdag 29 februari om 20.00 uur op TLC.